Abstimmung 5-statt-7-Initiative in Basel: Gegner warnen vor Augenwischerei und Populismus Ein breit zusammengesetztes Komitee von links bis bürgerlich macht sich für den politischen Ist-Zustand stark. Die geforderte Reduktion der Regierung von sieben auf fünf Mitglieder hätte weitreichende Konsequenzen.

Von links nach rechts: Marcel Colomb (SP), Daniel Ordas (GLP), Christoph Hochuli (EVP), Raffaela Hanauer (GAB), Balz Herter (Mitte) und Patricia von Falkenstein (LDP) Jonas Hoskyn

«Ein populistischer Schnellschuss» sei die Initiative, die eine Reduktion des Regierungsrates von sieben auf fünf Mitglieder und gleichzeitig die Abschaffung des Präsidialdepartements fordert. «Basel-Stadt hat wirklich grad andere Probleme. Wir kommen gerade aus einer Pandemie und rutschen in wirtschaftlich schwierige Zeiten», sagt Daniel Ordas mit Blick auf die Abstimmung am 25. September. «Es ist jetzt nicht der Moment für eine Selbstfindung in der Verwaltung.»

Denn dies wäre eine der Folgen einer Annahme, warnte heute ein breit aufgestelltes Nein-Komitee mit Vertretern von Grünen, SP, GLP. EVP, Mitte und LDP. Die Initiative sei Augenwischerei, kritisiert Mitte-Präsident Balz Herter. Wer sich nur oberflächlich damit beschäftige, könne den Überlegungen durchaus etwas abgewinnen. «Aber es wird etwas versprochen, das gar nicht eingehalten werden kann. Wer glaubt, dass sich all die Fachstellen des Präsidialdepartements einfach in Luft auflösen, hat sich geschnitten.»

Eingespart würde faktisch nur zwei Regierungslöhne – und das zu einem hohen Preis. «Ein Ja zu dieser populistischen Initiative würde eine Riesen-Unruhe bei den Mitarbeitenden in der Verwaltung geben», sagt LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein. «Alle Schnittstellen, alle Prozesse müssten neu gedacht werden.» Die nötigen Reformen würden die Verwaltung über Jahre beschäftigen. Zumal in Basel-Stadt auch viele Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates fallen, die in anderen Kantonen auf Stufe Gemeinde übernommen werden – etwa die Primarschule oder die Sozialhilfe.

«Weniger Regierungsräte sind ein Demokratieverlust»

Eine Reduktion des Regierungsrates bedeute weiter einen Demokratieverlust, so die Gegner der Initiative. Dadurch dass der Arbeitsaufwand für die Regierungsmitglieder steigt, müssten mehr Aufgaben an die Verwaltung delegiert werden. «Die gewählte Regierung wird geschwächt, die Chefbeamten gestärkt», sagt Christoph Hochuli (EVP). Zudem werde die Bevölkerung weniger gut repräsentiert, wenn nur noch fünf Mandate zu vergeben sind. «Mir graut davor, dass wir in eine Zwei-Parteien-Regierung rutschen», sagt Ordas.

Eine weitere Befürchtung der Gegner: Basel-Stadt würde national an Einfluss verlieren, wenn der Regierungsrat verkleinert wird. «Wir haben nur einen Sitz im Ständerat und bald nur noch vier Nationalräte», sagt Herter. Umso wichtiger sei das Engagement der Basler Regierungsvertreter in nationalen Gremien, wie etwa Lukas Engelberger als Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz. «Sonst sind wir irgendwann das Schlusslicht.»

Für die Initiative sind SVP, FDP und Gewerbeverband

Auch gegenüber dem oftmals kritisierten Präsidialdepartement wurden sanftere Töne angeschlagen: Mittlerweile habe ja die SP mit Beat Jans das Präsidialdepartement übernommen, was Sinn mache, da sie die wählerstärkste Partei sei, sagt Patricia von Falkenstein. «Es wäre falsch, jetzt jemanden für frühere Fehler abzustrafen.»

Die Ja-Parole für die Initiative, die von einem unabhängigen Komitee eingereicht wurde, haben die SVP, die FDP und der Basler Gewerbeverband ergriffen.