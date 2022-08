Abstimmung Öffnung der Basler Freizeitgärten: Jetzt könnte es doch noch knapp werden Diese Woche starteten sowohl die SVP als auch die Basta ihre Kampagne gegen die Revision des Freizeitgartengesetzes. FDP und EVP beschlossen ebenfalls die Nein-Parole.

Sollen die Freizeitareale für alle zugänglich sein? Über diese Frage stimmt Basel am 25. September ab. Kenneth Nars

Die Plakate gegen die Öffnung der Basler Freizeitgärten illustrieren die Ängste der Gegner. Diese könnten auf dem politischen Spektrum kaum weiter voneinander entfernt sein. Auf dem Plakat der SVP sind alle traurig: Der Baum, ein kleines Mädchen und die Häuschen. Grund dafür ist die riesige Hand der Öffentlichkeit, die über ihnen schwebt und Müll in ihre geschützte Oase wirft. Die Basta hingegen zeigt eine breite Asphaltstrasse und eine Baugrube mit Bagger, der die Gemüsebeete bedroht. Beide Parteien haben gegen die Teilrevision des Gesetzes über Freizeitgärten das Referendum ergriffen: Von den insgesamt rund 5000 Stimmen wurden 4100 von der SVP gesammelt.

Grund für das Referendum war eine Abstimmung im Grossen Rat im März diesen Jahres. Dort wurde die Revision mit 74 Ja- zu 16 Nein-Stimmen noch sehr klar angenommen. Fünf Monate später sieht die Lage deutlich anders aus. Hatte die FDP im Grossen Rat noch für das neue Gesetz gestimmt, beschloss die Parteibasis diese Woche die Nein-Parole. Genauso wie die EVP.

Somit stehen sich Gegner und Befürworter ebenbürtig gegenüber: FDP, SVP, Basta und EVP sagen Nein, SP, die Mitte, Grüne und LDP Ja. Die Jungen Grünen haben Stimmfreigabe beschlossen, die GLP hat ihre Parole noch nicht bekannt gegeben. Mit dem grösser werdenden Nein-Lager bei den Parteien, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg dieser am Abstimmungstag vom 25. September. SVP-Grossrat Pascal Messerli sagt:

«Wir sind zuversichtlich, dass wir gewinnen können.»

SVP: Furcht vor Littering und Diebstahl

Sowohl die SVP als auch die EVP starteten diese Woche mit ihrer Nein-Kampagne. Ein gemeinsames Komitee wollten sie nicht bilden. Um ihr Hauptargument zu verdeutlichen, lud die SVP am Mittwoch gleich an den Ort des Geschehens, ins Familiengartenareal Grossbasel-West. «Schon jetzt gibt es auf den Arealen ein Problem mit Sachbeschädigungen. Werden diese geöffnet, kommt es zu noch mehr Diebstählen und Littering», sagte SVP-Grossrat Pascal Messerli. Während die Bewirtschaftung der Areale heute von Vereinen und Pächtern und Pächterinnen übernommen wird, wäre mit einer Annahme am 25. September auch die öffentliche Hand in der Pflicht. Keine gute Aussicht, findet Messerli:

«Die Ressourcen der Stadtreinigung reichen dafür nicht aus.»

Oswald Leitner, seit 20 Jahren Pächter auf dem Areal, sieht die Gesetzesrevision auch als Folge einer mangelnden Stadtplanung: «Der Kanton hat es in den letzten Jahren verpasst, ausreichend Grünflächen zu schaffen.» Mit der Öffnung der Freizeitgärten würde jetzt versucht, dieses Problem zu lösen. «Die Leidtragenden sind die Pächterinnen und Pächter, die nach jahrzehntelanger Ruhe unnötig gestört werden.»

Basta: Furcht vor grossen Investoren

Die Basta stört sich in erster Linie daran, dass die Pächterinnen und Pächter kein Mitspracherecht bei der Umgestaltung der Areale haben. «Es geht auch um die Frage, wem diese Stadt gehört», sagt Sina Deiss, Co-Präsidentin der Partei. Die Basta habe nicht grundsätzlich ein Problem, dass die Areale für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Vielmehr sieht sie die Areale durch Strassenbauten oder grosse Bauinvestoren gefährdet.

Grund dafür sei der Kündigungsschutz, der im neuen Gesetz gelockert würde. «Schon heute sind Gärten durch Strassenbauprojekte wie etwa dem ‹Zubringer Bachgraben› bedroht. Mit der Revision würde es einfacher, den Pächterinnen und Pächtern zu Gunsten von Überbauungen zu kündigen.» Das sei besonders störend, weil vor allem Menschen mit kleinen Einkommen betroffen seien, die etwa über keinen eigenen Balkon verfügen würden.