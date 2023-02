Abstimmung vom 12. März «Von den Senkungen profitieren alle Basler Steuerzahlenden» Ein Komitee von SVP bis SP wirbt für die Steuersenkungen, über die in Basel-Stadt am 12. März abgestimmt wird. Das 88 Millionen Franken schwere Paket komme nicht nur Reichen zugute.

Ausser ganz links befürworten alle Parteien das Basler Steuerpaket. Im Bild (v. l.) Niggi Rechsteiner (GLP), Lorenz Amiet (SVP), Pascal Pfister (SP), Andrea Knellwolf (Mitte), Annina von Falkenstein (LDP) und Luca Urgese (FDP). Bild: Hans-Martin Jermann

Mehr als drei Milliarden Franken hat Basel-Stadt in den vergangenen zehn Jahren an Überschüssen geschrieben. Das gibt den Befürwortenden der Steuersenkungen, über die das Basler Stimmvolk am 12. März abstimmen wird, ein schlagendes Argument: «Mit den jährlichen Gewinnen können wir das vorliegende Paket sehr gut finanzieren», sagt Niggi Rechsteiner. Der GLP-Grossrat ist Mitglied der grossrätlichen Wirtschafts- und Abgabekommission, die das Paket geschnürt hat. Die Mitglieder der Kommission von SVP, FDP, LDP, Mitte und SP warben am Donnerstag für ein Ja am 12. März. Basta, Grüne und die Juso haben das Referendum ergriffen. Das Paket kostet den Kanton 88 Millionen Franken pro Jahr.

Bis zu einem Monatslohn von 5300 Franken keine Steuern

Den Vorwurf, das Paket entlaste in erster Linie Reiche, weisen die Befürworter zurück. «Es profitieren alle Steuerzahlenden», sagt LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein. Ihr SVP-Ratskollege Lorenz Amiet rechnet vor: Künftig bezahlt eine Singleperson erst ab einem Bruttolohn von 69'120 Franken pro Jahr (5315 Franken pro Monat bei 13 Löhnen) überhaupt keine Einkommenssteuern. Dafür verantwortlich sind der höhere Abzug für Krankenkassenprämien, der höhere Sozialabzug sowie die Senkung des untersten Einkommenssteuersatzes.

Stark entlastet das Paket insbesondere Familien. Ein Paar mit zwei fremdbetreuten Kindern und einem Einkommen von 130'000 Franken zahlt bei einem Ja am 12. März künftig noch etwa 600 Franken Staatssteuern – 84 Prozent weniger als bis anhin. Bei einer Familie mit 200'000 Franken liegt der Steuerbetrag neu bei 14'000 Franken, was einer Ersparnis von 21 Prozent entspricht. Gründe sind neben den genannten insbesondere der stark erhöhte Kinderdrittbetreuungsabzug sowie der höhere generelle Kinderabzug.

Verhältnisse zwischen Arm und Reich bleiben gleich

Auf heftige Kritik von links stösst neben der von der Regierung eingebrachten Senkung der Vermögenssteuer jene des mittleren und höheren Einkommenssteuersatzes. Damit werde die vom Volk 2019 gutgeheissene Topverdienersteuer verwässert. Amiet hält entgegen: Werde nur der untere Steuersatz reduziert, so steige die Progression. Dies wollte die bürgerliche Mehrheit in der Kommission verhindern, indem eben auch der mittlere und höhere Satz gesenkt wird. SP-Grossrat Pascal Pfister hat damals die Topverdienersteuer unterstützt. Mit der vorliegenden Lösung kann er aber leben: Zwar werde das Niveau der Steuerkurve generell abgesenkt, die Verhältnisse in der Besteuerung tiefer und hoher Einkommen blieben aber gleich.

«Das Steuerpaket kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die Kaufkraft der Menschen wird gestärkt», sagt Pfister und begründet so das Ja der linken Seite. Zudem hat die SP in der Kommission den erwähnten höheren Sozialabzug durchgesetzt. «Wir mussten alle Zugeständnisse machen», sagt FDP-Grossrat Luca Urgese. Das Paket ist aus Sicht der Befürwortenden ein breit abgestützter Kompromiss.