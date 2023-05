Abstimmung vom 18. Juni Eva Herzog zur OECD-Mindeststeuer: «Für mich unverständlich, dass jemand aus Basler Sicht Nein stimmt» Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog und der Juso-Präsident Nino Russano streiten über die erwarteten Mehreinnahmen der OECD-Steuerreform, die in knapp drei Wochen zur Abstimmung gelangt. Gegner Russano fürchtet sich vor weiterem Steuerdumping, Befürworterin Herzog setzt auf den Finanzausgleich, der ärmeren Kantonen helfe.

In derselben Partei, doch beim Thema Unternehmenssteuern ganz anderer Meinung: der Basler Juso-Präsident Nino Russano und SP-Ständerätin Eva Herzog nach dem Streitgespräch. Bild: Kenneth Nars (23. 5. 2023)

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist die Ausgangslage vor der Abstimmung am 18. Juni verwirrend. Plötzlich setzen sich Bürgerliche für höhere Steuern ein, während sich die Linke mehrheitlich gegen die Vorlage ausspricht.

Nino Russano: Ich kann verstehen, dass das so wahrgenommen wird. Aber wir sind ja nicht gegen die Mindestbesteuerung von Unternehmen. Dieses Anliegen ist in linken Kreisen unbestritten. Wir sind uns jedoch uneins, wie die OECD-Reform innerhalb der Schweiz umgesetzt werden soll. Ich setze mich für eine gerechtere Verteilung der Gelder zwischen den Kantonen ein, für einen höheren Bundesanteil und eine Zweckbindung der Einnahmen.

Eva Herzog: Die Mindeststeuer von 15 Prozent unterstütze ich voll und ganz. Wer die Situation international betrachtet, stellt fest, dass in einigen Ländern die Steuersätze noch tiefer sind als in der Schweiz. Zudem gibt es Konzerne, die in der Lage sind, die nationalen Steuergesetze so auszunutzen, dass sie nur einige wenige Prozente ihres Gewinns abliefern müssen. Für mich ist das der wesentliche Punkt. Ich dachte, diese Reform käme locker durch. Ich war überrascht, dass die Verteilungsfrage für heftige Diskussionen sorgt.

Am meisten Gegenwehr kommt aus Ihrer Partei. Die SP Schweiz hat die Nein-Parole gefasst.

Herzog: Die Stimmung in der SP ist nicht eindeutig. Die Mehrheit der Basler SP etwa votierte an der Delegiertenversammlung im April zunächst für ein Ja (mit 63 zu 46 Stimmen bei 9 Enthaltungen, d. Red.), ist dann aber in der Schlussabstimmung sehr knapp auf Stimm­freigabe umgeschwenkt (mit 64 zu 60 Stimmen).

Auch in der Basler SP sind viele dagegen, dass 75 Prozent der erwarteten Mehreinnahmen den Kantonen zugutekommen sollen.

Herzog: Für mich ist es unverständlich, dass jemand aus Basler Sicht Nein stimmt, weil er oder sie findet, der Kanton Basel-Stadt solle weniger Geld erhalten. Mit dieser Position habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet.

Russano: Wir sind hier in Basel nicht auf einer Insel. Für mich ist wichtig, die möglichen Auswirkungen der Vorlage zu antizipieren. Schauen wir uns nur schon den Kanton Zug ein. Dort ist angedacht, die Mehreinnahmen durch die Konzern-Mindeststeuer für Steuersenkungen für natürliche Personen und die direkte Unterstützung von Rohstoffkonzernen einzusetzen. Damit wird letztlich der Sinn der harmonisierten Untergrenze hintertrieben. Ich habe volles Vertrauen in unsere Finanzdirektorin Tanja Soland. Doch selbst wenn Basel-Stadt die Zusatzeinnahmen breit für die ganze Bevölkerung einsetzen will, kann sich der Kanton dem Druck anderer Kantone nicht entziehen.

Herzog: Einverstanden, Basel ist keine Insel, weder national noch international. Allerdings wird ausgeblendet, wie viel Steuereinnahmen schon heute von Basel-Stadt an den Bund fliessen. Die von der Reform betroffenen Basler Firmen zahlen Kantonssteuern in der Höhe von rund 500 Millionen Franken. Weitere 500 Millionen fallen an Bundessteuern an.

Dennoch: Die Gefahr besteht, dass Kantone wie Zug den Steuerwettbewerb dank der Mehreinnahmen der Reform weiter anheizen.

Herzog: Mir ist die Zuger Steuerpolitik ebenfalls nicht sympathisch. Der Kanton betreibt seit Jahren Steueroptimierung, ohne Zentrumsleistungen mitzufinanzieren. Zug hat keine Universität, kein kulturelles Zentrum, sondern verlässt sich hier auf Zürich und Luzern. Interessant ist aber: Die Nachbarkantone mit ihren höheren Steuern sind deswegen als Wohnstandort kaum weniger attraktiv. Sollte sich die Zuger Bevölkerung – direkt oder indirekt via Wahl von Regierung und Parlament – für noch tiefere Steuern anstatt höhere Kita-Beiträge aussprechen, dann muss ich als Baslerin sagen: So what, I don’t care.

Russano: Das sehe ich anders. Wir ­tragen doch auch eine Verantwortung dafür, dass der Steuerwettbewerb nicht aus dem Ruder läuft. Es kann uns allen nicht egal sein, wenn einzelne Kantone Steuerdumping betreiben.

Eva Herzog: «Es macht einfach keinen Sinn, gegen die Interessen von Basel-Stadt mit Verweis auf eine höhere Solidarität Nein zu sagen.» Bild: Kenneth Nars

Herzog: Das macht diese Vorlage ja: Sie schränkt den Steuerwettbewerb ein. Es macht einfach keinen Sinn, gegen die Interessen von Basel-Stadt mit Verweis auf eine höhere Solidarität Nein zu sagen. Wir sind ein Vorzeigekanton in der Klimapolitik, wir haben ein super Kulturangebot, eine sehr gute Universität und finanzieren viele Sozialleistungen. Ich weiss nicht, weshalb es besser sein soll, wenn wir das Geld in der Schweiz verteilen.

Frau Herzog, der Zusammenhalt unseres Landes spielt doch auch eine Rolle. Es kann uns nicht egal sein, wenn einige Kantone Steuerdumping betreiben oder es anderen schlecht geht. Schliesslich beeinflusst das letztlich das Zusammenleben in der Schweiz als Ganzes.

Herzog: Da widerspreche ich nicht. Ich sehe aber Zusammenhalt und Ausgleich nicht in Gefahr. Fünf Kantone, darunter Basel-Stadt, kommen für fast zwei Drittel der Unternehmenssteuern beim Bund auf. Wegen des gut ausgebauten Finanzausgleichs können wir uns den heutigen Föderalismus und die gute Ausstattung der Kantone überhaupt leisten. Mit der Reform zahlen alle betroffenen Firmen mehr Steuern, auch in Zug. Dieses Geld fliesst dann zu einem Teil über den Finanzausgleich an finanzschwächere Kantone. Wir bezahlen jedes Jahr mehr als 150 Millionen Franken Finanzausgleich an andere Kantone. Das System funktioniert.

Russano: Der Finanzausgleich ist ein wichtiges Instrument. Doch bei der vorliegenden Reform funktioniert er eben nicht gut. Es kommt zu einer Verzögerung, weil die Mehreinnahmen direkt an Kantone wie Zug und Basel-Stadt fliessen und erst einige Jahre später über den Finanzausgleich an andere Kantone. Nehmen wir mal an, dass Basel-Stadt wegen der Reform 270 Millionen Franken Mehreinnahmen pro Jahr generiert. Dadurch würden 8 Millionen Franken zusätzlich an den Finanzausgleich gehen. Das ist für mich kein Ausgleich, der seinen Namen verdient.

Herzog: Deine Zahlen sind nicht richtig. Sie entstammen der «Wochenzeitung», die da einiges durcheinandergebracht hat. Aber lassen wir die Polemik. Wenn der Kanton Basel-Stadt nicht mehr in der Lage ist, seine Attraktivität aufrechtzuerhalten, dann fliesst weniger Geld in Nehmerkantone. Dann werden wir alle ärmer. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Unsere Solidarität besteht darin, dafür zu sorgen, dass unser Standort attraktiv bleibt und das Geld via Finanzausgleich weiter an andere Kantone fliessen kann. Von jedem zusätzlichen Steuerfranken in Basel-Stadt fliessen 20 bis 25 Prozent in den Finanzausgleich. Das ist ein schöner Batzen – wenn wir daran denken, dass wir auch noch jede Menge Zentrumsleistungen finanzieren.

Nino Russano: «Bei einem Nein zur unfairen Verteilung wäre es ja nicht so, dass der Kanton Basel-Stadt den Standort nicht attraktiv halten könnte.» Bild: Kenneth Nars

Russano: Bei einem Nein zur unfairen Verteilung – 75 Prozent für die Kantone und 25 Prozent für den Bund – wäre es ja nicht so, dass der Kanton den Standort nicht attraktiv halten könnte. In Basel wäre noch genug Geld vorhanden.

Laut einer von der SP Schweiz in Auftrag gegebenen Studie liegen die Mehreinnahmen für Basel-Stadt bei 362 Millionen Franken.

Herzog: Wie hoch die Mehreinnahmen ausfallen, lässt sich derzeit kaum seriös ermitteln. Weil das so ist, halte ich auch die aktuelle Debatte um die Verteilung für nachrangig. Unmittelbar könnte durch die Erhöhung des Steuersatzes mehr Geld in die Kassen von Bund und Kantone fliessen. Langfristig aber wird die Schweiz durch den höheren ­Steuersatz an Attraktivität verlieren.

Sie rechnen also langfristig mit tieferen Steuereinnahmen?

Herzog: Sie müssen nicht unbedingt sinken. Aber Firmen könnten sich entscheiden, künftig anderswo stärker auszubauen als hier. Oder es werden künftig weniger Geschäftsaktivitäten in die Schweiz verschoben als bisher. Es ist Ziel und Zweck der OECD-Reform, die Steuern zu harmonisieren. Das muss sich ein Stück weit nachteilig auf Länder mit tiefen Steuern auswirken. Die Schweiz gehört zu diesen Ländern. Als Zentrumskanton müssen wir schauen, dass wir in dieser neuen Situation unsere Leistungen – auch zugunsten der ganzen Schweiz – noch finanzieren können.

Herr Russano, wie soll nach einem Nein am 18. Juni eine neue Mindeststeuer-Vorlage aussehen?

Russano: Bestandteil wäre wohl eine hälftige Aufteilung der Mehreinnahmen auf Bund und Kantone, wie sie die SP bereits in der Debatte im Parlament eingebracht hat. In diesem Fall wäre es zudem zwingend, dass der Anteil der Mehreinnahmen des Bundes zweckgebunden ausgegeben werden muss. Etwa für die Hochschulbildung oder die Kinderbetreuung. Die SP hat dies auf parlamentarischem Weg versucht, die Mehrheit hat dies jedoch abgelehnt.

Herzog: Die Diskussion, ob eine solche Zweckbindung rechtlich überhaupt möglich ist, ist programmiert. Stichwort Einheit der Materie. Ich bin da skeptisch. Was würde der Bund wohl tun mit seinen Mehreinnahmen? Das Parlament ist da völlig frei und würde nicht einfach unsere Wünsche erfüllen. Ich sage Dir: Dieses zusätzliche Geld fliesst in die Armee oder in die Landwirtschaft – und nicht in die Kitas.

Frau Herzog, wie sieht Ihr Plan für eine neue Vorlage bei einem Nein zur Vorlage aus?

Herzog: Dann wären sicher gewisse Eingeständnisse nötig. Ich glaube aber nicht, dass eine neue Vorlage über eine hälftige Verteilung der Mehreinnahmen zwischen Bund und Kantone hinaus­gehen würde.

Russano: Das sehe ich anders. Schliesslich würden Basel-Stadt und Zug auch in diesem Fall noch weit stärker profitieren als andere Kantone.

Herzog: Ich gebe zu bedenken: Dann erhalten alle Kantone 25 Prozent weniger, nicht nur Basel-Stadt und Zug.

Russano: Das stimmt. Wir sind aber ­zusätzlich für eine Deckelung der Mehreinnahmen auf 400 Franken pro Kanton und Einwohner. Die inländische Umsetzung darf sich nicht am ­neoliberalen Steuerdumping-Modell anlehnen.

Herzog: Diese Idee find ich unter allen die krasseste. Basel-Stadt ist nun mal sehr wirtschaftsstark, und dies bei einer verhältnismässig kleinen Einwohnerzahl. Das führt automatisch zu sehr hohen Einnahmen pro Kopf.

Konkret sprechen wir von knapp 1400 Franken pro Person.

Herzog: Ich habe ja Verständnis, dass Verhandlungen mit den Maximalforderungen gestartet werden. Doch eine Deckelung von 400 Franken pro Einwohner ist schlicht nicht mehrheits­fähig. Dagegen wehre ich mich mit Händen und Füssen. Bei der Verteilung der Einnahmen zwischen Bund und Kantonen war und bin ich gesprächsbereit. Wäre die SP im Parlament rechtzeitig auf ein Verhältnis von einem Drittel für den Bund und zwei Drittel für die Kantone eingeschwenkt, wäre hier ein Kompromiss möglich gewesen. Schade, hat das nicht geklappt.

Eva Herzog hält einen höheren Bundesanteil an den Mehreinnahmen für unsinnig: «Ich sage Dir: Dieses zusätzliche Geld fliesst in die Armee oder in die Landwirtschaft.» Bild: Kenneth Nars

Wo soll Basel-Stadt allfällige ­Mehreinnahmen nach einem Ja am 18. Juni konkret einsetzen?

Herzog: Ausgaben in Forschung und Entwicklung werden zentral sein. In diesen Entscheiden sind wir nicht autonom, wir müssen schauen, was andere Kantone machen. Ich würde die Volksschule des 21. Jahrhunderts einführen – die Tagesschule. Das kostet viel Geld, ist aber mit Blick auf andere Länder, die fortschrittlicher sind, dringend nötig. Wir werden auch künftig einen Wettbewerb der Standorte sehen. Dieser wird sich aber vom bisherigen Steuer- hin zu einem Wettbewerb um Arbeitsplätze, Innovation und Wissen verlagern. Die Investitionen kommen allen zugute, das ist ein grosser Mehrwert.

Russano: Wir sollten die Kinder­be­treuungssituation verbessern, die Krankenkassenprämien erschwinglicher machen, in die Bildung investieren. Ich bin mit Eva in diesem Punkt weitgehend einig.

Schlussrunde: Die OECD plant neben dem Mindeststeuersatz in einem nächsten Schritt, dass Erträge nicht mehr am Hauptsitz der Konzerne, sondern in den jeweiligen Marktstaaten versteuert werden. Was bedeutet dies für die Abstimmung vom 18. Juni?

Herzog: Hauptsächlich betroffen von einer Verlagerung von Steuersubstrat in Marktstaaten wären die Kantone Basel-Stadt und Waadt mit ihren weltweit tätigen Firmen Roche, Novartis und Nestlé. Basel-Stadt würde damit viel Geld verlieren. Nur wird dann aber niemand sagen: Wir sollten aus Solidarität noch etwas justieren und die Last unter den Kantonen ausgleichen. Das ist für mich ein weiterer Grund für ein Ja am 18. Juni und die Sicherung von Einnahmen für Basel-Stadt.

Russano: Du stellst die Säule 1 als Risiko dar, dabei entspringt es grundsätzlich einem linken Anliegen, dass Unternehmen ihre Steuern dort abliefern, wo die Umsätze tatsächlich generiert werden. Aus sozialdemokratischer Sicht führt das zu mehr Gerechtigkeit. Die Schweiz und damit Basel-Stadt hat viele Jahrzehnte vom Steuerdumping-Modell profitiert, andere Länder litten darunter. Ungleichheit lässt sich nicht völlig aus der Welt schaffen. Ich finde aber, dass sie aktuell unvertretbar gross ist.

Steht die Schweiz bei einem Nein am 18. Juni unter Druck, rasch eine neue Vorlage zu erarbeiten? Besteht die Gefahr, dass ab 2024 Geld ins Ausland abfliesst, wenn die Schweiz keine Lösung parat hat?

Russano: Diese Gefahr besteht nicht. Die Firmen sind sowieso daran, ihre Buchhaltung umzustellen auf den OECD-Standard. Diverse Staaten setzen die Reform erst später in Kraft, und in der EU wird das Recht, Steuereinnahmen in anderen Staaten zu belangen, erst ab 2025 eingeführt. Immer wieder mussten die Menschen in unserem Land Steuersenkungen für Konzerne hinnehmen, wovon nur die Reichsten profitieren. Mit einem Nein kann eine neue Vorlage ausgearbeitet werden, von der alle profitieren – nicht nur wenige Konzerne in zwei Kantonen.

Herzog: Da widerspreche ich. Wenn die Schweiz die Lösung nicht umsetzt, fliesst Geld ab. Ob temporär Geld abfliesst, bis eine neue Vorlage da ist und die Volksabstimmung stattgefunden hat, ob eine rückwirkende Inkraftsetzung möglich ist, das weiss heute niemand. Wie die neue Verteilung aussieht, auch nicht. Es wird im Moment viel – auch Widersprüchliches – behauptet. Warum also Nein sagen, wenn alle eine Mindeststeuer befürworten?