Abstimmung vom 18. Juni Wie viel Geld erhalten die Kantone, wie viel der Bund: Darum geht’s bei der OECD-Mindeststeuer Bei der eidgenössischen Abstimmung vom 18. Juni um die OECD-Mindeststeuer dreht sich alles um die Frage, wie die erwarteten Mehreinnahmen verwendet werden sollen. Der Kanton Basel-Stadt ist jener Kanton, der finanziell am stärksten von der Vorlage betroffen ist.

Der Kanton Basel-Stadt und dabei insbesondere der Pharmakonzern Roche sind stark von der Steuerreform betroffen. Bild: Raphael Alù

Rund 140 Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben sich auf eine Mindestbesteuerung grosser Konzerne geeinigt. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro werden neu mindestens 15 Prozent Steuern auf ihren Gewinn bezahlen müssen. 18 Kantone liegen mit ihren Gewinnsteuersätzen heute unter 15 Prozent. Um diese Differenz auszugleichen, erhebt der Bund eine Ergänzungssteuer.

30’000 Arbeitsplätze in Basel direkt von der Mindeststeuer betroffen

Die anfallenden Mehreinnahmen werden vom Bund grob auf 1,5 bis 2,5 Milliarden Franken beziffert. Die Kantone sollen 75 Prozent der Einnahmen erhalten, der Bund 25 Prozent. Dies hat eine Mehrheit des Parlaments so beschlossen. Das ist auch die Kernfrage im aktuellen Abstimmungskampf. Laut einer Schätzung des Bundes sind in der Schweiz wenige hundert inländische sowie wenige tausend ausländische Unternehmensgruppen direkt von der Reform betroffen.

Die Region Basel ist überdurchschnittlich stark tangiert. Allein in Basel-Stadt fallen 250 Gesellschaften, die Bestandteil von 50 bis 100 Unternehmen sind, mit 30’000 Arbeitsplätzen unter die Reform, schätzt das Basler Finanzdepartement (FD). Wie hoch die durch die Mindeststeuer anfallenden Mehreinnahmen sind, ist unklar und umstritten. Das Beratungsunternehmen BSS hat im Auftrag der SP im Juli 2022 die Auswirkungen der OECD-Steuer berechnet. Demnach würde Basel-Stadt mit Mehreinnahmen von 362 Millionen Franken pro Jahr am stärksten aller Kantone profitieren. Mit der nun zur Abstimmung gelangenden Variante würde Basel-Stadt 75 Prozent behalten, das wären knapp 272 Millionen Franken.

Im Kanton Baselland sind die Mehreinnahmen weit tiefer als in der Stadt

Der Kanton macht keine Angaben zu den Mehreinnahmen. Eine Prognose anzustellen, sei fast wie Kaffeesatz lesen, sagt FD-Generalsekretär Sven Michal. So seien noch nicht alle Details zur Umsetzung geregelt. Hinzu kommt, dass ­Basel-Stadt beim geplanten zweiten Schritt der OECD-Reform, wonach ­Gewinne verstärkt in den Marktstaaten anstatt am Hauptsitz der Konzerne versteuert werden, hohe Einbussen erleiden müsste. Das liegt vor allem daran, dass die Konzerne Roche und Novartis in diesem Fall in Basel deutlich weniger Steuern bezahlen würden. Michal sagt:

«Wir bezweifeln, dass Basel-Stadt am Ende des Tages viel reicher ist.»

Im Baselbiet schätzt die Steuerverwaltung die Mehreinnahmen aktuell auf 4 bis 5 Millionen Franken pro Jahr. Laut Marc Jutzi von der Finanzdirektion sind 40 bis 50 Unternehmen betroffen. Dabei handelt es sich um solche, die ihren Hauptsitz in Baselland haben, sowie um Tochtergesellschaften von ausländischen oder ausserkantonalen Konzernen. Wie eine Kurzrecherche verrät, fallen zum Beispiel Ameropa, Clariant oder Endress+Hauser unter die Vorgaben der Mindeststeuer. (mka/haj)