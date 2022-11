Abstimmung Zwei-Drittel-Ja: Kanton Basel-Stadt soll bis 2037 klimaneutral werden Die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt hat den Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeits-Initiative mit deutlicher Mehrheit angenommen. Nun wird in der Verfassung festgehalten, dass der Stadtkanton bis 2037 seine Treibhausgas-Emissionen auf Kantonsgebiet auf Netto-null zu senken hat.

Basel-Stadt muss bis 2037 seine CO 2 -Emissionen unter dem Stich auf null reduzieren. Bild: Verlesung der Resultate im Grossrats-Saal. bwi

Bis im Jahr 2037 müssen Regierung und Parlament dafür sorgen, dass Basel-Stadt seine Treibhausgas-Emissionen im Kantonsgebiet auf Netto-null reduziert und damit klimaneutral wird. Das hat der Souverän des Stadtkantons am Sonntag entschieden.

Der jetzt umzusetzende Fahrplan mit Zielvorgabe 2037 gibt den Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeits-Initiative vor. Sie hatte eine noch forschere Gangart gefordert. Demnach hätte Basel-Stadt bereits innert knapp acht Jahren, bis 2030, klimaneutral werden sollen. Doch auch mit der Zielvorgabe 2037 schlägt Basel-Stadt von allen Kantonen das bislang forscheste Tempo an in Richtung Netto-null.

Auch ein klares Ja zur Initiative

Zwar wurde auch die Initiative angenommen, mit knapp 57 Prozent Ja-Anteil. Der Gegenvorschlag erhielt jedoch eine noch höhere Zustimmung von über 64 Prozent. Bei der Stichfrage obsiegte der Gegenvorschlag ebenfalls deutlich: mit 62 Prozent Ja-Stimmen-Anteil. Die Stimmbeteiligung betrug knapp 44 Prozent – ein eher tiefer Wert angesichts des emotional geführten Abstimmungskampfs.

Der Basler Regierungsrat hatte vor Annahme der Klimagerechtigkeits-Initiative gewarnt. Ohne «drastische Verbote» und «ökologische Vernichtung von noch funktionierenden Sachwerten» wie etwa Autos oder Heizungen sei eine Umsetzung in derart kurzer Zeit nicht möglich. Die eigene Verwaltung hingegen will der Regierungsrat in den Bereichen Gebäude und Mobilität schon bis 2030 klimaneutral umbauen.

Auch dem Kantonsparlament war das Ziel 2030 zu ehrgeizig. Der Gegenvorschlag stammte aus der Feder des Grossen Rats, der zwar sowohl Initiative wie Gegenvorschlag zur Annahme empfahl, sich bei der Stichfrage jedoch deutlich für den Gegenvorschlag aussprach. Von den grossen Parteien hatten einzig die Grünen und Basta bei der Stichfrage die Ja-Parole zur Initiative beschlossen.

Das meiste CO 2 fällt im Ausland an

Laut dem Gegenvorschlag müssen Regierung und Parlament nun drei Fünfjahresziele vorlegen. Beeinflussbar sind jedoch nur die CO 2 -Emissionen, die im Kantonsgebiet ausgestossen werden, aber nicht jene im Ausland, wie sie etwa bei Flügen, beim Kleiderkauf oder bei der Ernährung anfallen. Pro Kopf verursachte die Basler Bevölkerung im eigenen Kanton im Jahr 2020 rund 3,1 Tonnen CO 2 . Im Ausland waren es jedoch wesentlich mehr: über 12,8 Tonnen CO 2 .