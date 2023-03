Basel-Stadt sagt deutlich Ja zum Steuerpaket

Nach dem Auszählen der brieflichen Stimmen liegt ein erstes Zwischenresultat in Basel-Stadt vor. Die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt sagen deutlich mit 84,7 Prozent Ja zum Steuerpaket. Da der Vorsprung der Ja-Stimmen so gross ist, werden auch die an der Urne abgegebenen Stimmen nichts mehr an diesem Entscheid ändern. Das definitive Resultat folgt dann um circa 14:30 Uhr.