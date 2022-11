Zwischenresultat: Baselland sagt Ja zur Vermögenssteuerreform

Bei der kantonalen Abstimmung zur Senkung der Vermögenssteuer im Baselbiet zeichnet sich ein deutliches Ja ab: nach 67 ausgezählten von insgesamt 86 Gemeinden liegt der Ja-Anteil bei 61,16 Prozent. Aus acht Gemeinden werden (zumeist knappe) Nein-Mehrheiten gemeldet, doch aus den meisten kommt teils sehr deutliche Zustimmung.

Vor allem aus finanzstarken Gemeinden mit vermögenden Einwohnenden werden sehr hohe Ja-Anteile zur Vermögenssteuer-Senkung gemeldet: In Biel-Benken etwa liegt der Ja-Stimmen-Anteil bei fast 81 Prozent, in Pfeffingen bei 75 Prozent. Nein-Mehrheiten resultieren tendenziell eher in finanzschwachen Gemeinden. Birsfelden etwa sagt mit 50,18 Prozent knapp Nein zu tieferen Vermögenssteuern, ähnliches gilt für Landgemeinden wie Dittingen, Läufelfingen, Lauwil oder Gelterkinden. Ein ausgeprägtes Gefälle zwischen ländlichen und städtischen Gebieten ist nicht feststellbar. Die Stimmbeteiligung liegt bisher bei 32,18 Prozent. Das ist für Baselbieter Verhältnisse und angesichts der Tatsache, dass zugkräftige eidgenössische Vorlagen fehlen, ein durchschnittlicher Wert.