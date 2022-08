Abwanderung Basel erlebte wegen der Pandemie eine Stadtflucht – doch es geht wieder aufwärts Homeoffice, der Wunsch nach Wohnen im Grünen und ein gebremster Zustrom aus dem Ausland führten im Stadtkanton 2021 erstmals seit Jahren zu einem negativen Wanderungssaldo. Kanton und Fachleute sind allerdings überzeugt: Basel ist und bleibt als Wohnort attraktiv.

Transformationsareale wie hier die mittlerweile fast fertig umgebaute Erlenmatt bieten in Basel noch grosse Potenziale für ein Bevölkerungswachstum. Erich Meyer (1. April 2022)

Minus 1000: So viele Menschen sind 2021 aus dem Kanton Basel-Stadt weggezogen. Erstmals seit 2005 war der Wanderungssaldo im vergangenen Jahr damit negativ. Im Schnitt wanderten seit 2010 im Mittel 868 Personen pro Jahr in den Stadtkanton zu. Ende 2021 zählte dieser 201'805 Einwohnende. Für die weitere Bevölkerungsentwicklung spielen neben Zu- und Abwanderung auch andere Faktoren wie die Zahl der Geburten und Todesfälle eine Rolle.

Starke Abwanderung in die Agglomeration

Die Abwanderung hat mehrere Gründe: So war die Zuwanderung aus dem Ausland 2021 mit einem Netto-Plus von 2450 Personen tiefer als in den Vorjahren. Daneben verlassen traditionell mehr Menschen den Stadtkanton Richtung umliegende Agglomeration als von dort in die Stadt zuziehen. Dieser negative Saldo mit dem Umland war 2021 noch ausgeprägter als in den Vorjahren. Überdurchschnittlich gross war die Abwanderung in Agglomerationsgemeinden, die nicht direkt an die Stadt angrenzen.

Mit der übrigen Schweiz hatte Basel-Stadt im vergangenen Jahrzehnt jeweils einen positiven Saldo. Das galt aber nicht für das vergangene Jahr, als mehr Menschen aus Basel in die übrige Schweiz ab- als in die Stadt zuwanderten.

«Ich gehe davon aus, dass das Bevölkerungswachstum in Basel nur vorübergehend gebremst wurde», sagt Stadtentwickler Lukas Ott. Roland Schmid

Beim Kanton begründet man die Stadtflucht im 2021 vor allem mit der Pandemie. Diese hat einerseits dazu geführt, dass wegen der tieferen Mobilität weniger Arbeitskräfte aus dem Ausland zuwanderten. Anderseits habe die Pandemie bei vielen Menschen den Wunsch nach weniger Dichte und mehr Wohnraum gesteigert. «Da vermehrt im Homeoffice gearbeitet wurde, fiel der Vorteil kurzer Arbeitswege teilweise weg», sagt der Basler Stadtentwickler Lukas Ott auf Anfrage.

Der 2021 festgestellte Einbruch werde aber kein dauerhafter sein, ist Ott überzeugt. Er verweist auf die Tatsache, dass 2022 die Bevölkerungszahl selbst unter Abzug der Zuwanderung aus der Ukraine noch immer um 700 zugenommen hat. «Ich gehe davon aus, dass das Bevölkerungswachstum in Basel nur vorübergehend, aber nicht dauerhaft gebremst wurde», sagt Ott. Deshalb hält der Kanton auch an den vor Jahresfrist angestellten Langfristprognosen fest. Demnach würde die Bevölkerung im Stadtkanton bis 2045 um rund elf Prozent oder 22'000 Menschen zunehmen.

Wachstumsraten werden wohl nicht mehr Vor-Corona-Niveau erreichen

Fredy Hasenmaile, Wohnmarktexperte bei der Grossbank Credit Suisse, teilt die Einschätzung des Basler Stadtentwicklers:

«Wir sehen keine Trendwende. Die Schweizer Städte werden als Wohnorte attraktiv bleiben.»

Allerdings rechne man mit tieferen Wachstumsraten als vor Corona. Dies, weil gewisse Phänomene wie etwa das Homeoffice nicht verschwinden werden, sagt Hasenmaile.

Laut dem Wohnmarktexperten ist Basel noch stärker als andere Städte von der Zuwanderung aus dem Ausland abhängig. «Wir erwarten aber, dass diese robust bleiben wird.» Wegen des Fachkräftemangels sowie demografischen Entwicklungen wie die Pensionierung der Babyboomer werde die Schweiz auf den Zustrom ausländischer Arbeitskräfte angewiesen sein.

Nicht isoliert die Kernstadt betrachten

Stadtentwickler Ott verweist darauf, dass in Basel im Gegensatz zu anderen Städten noch grosse Transformationsareale zur Verfügung stehen. Das Entwicklungspotenzial sei hier noch längst nicht ausgeschöpft. Dass Basel hier anderen Städten lange etwas hinterherhinkte, erweise sich nun als Vorteil. Ott findet zudem, dass man nicht isoliert die Kernstadt betrachten dürfe: Die Dynamik mache in Basel, wo im Gegensatz zu Zürich etwa keine Eingemeindungen stattgefunden haben, nicht vor den Kantons- und Landesgrenzen halt.

So hat zum Beispiel die Bevölkerungszahl im Nachbarkanton Baselland im 2021 vergleichsweise stark zugenommen, dies vor allem in Agglomerationsgemeinden. Zugelegt hat Baselland vor allem wegen der Zuwanderung, der Saldo aus Geburten und Todesfällen ist hier nahezu null. Die funktionale Stadt mit Basel und den Agglogemeinden hat somit selbst während der Pandemie kaum an Attraktivität eingebüsst.