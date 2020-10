«Acht Sitze? Acht Sitze!! Acht Sitze!»: Die Grünliberalen sind nun eine arrivierte Partei

Es ist ein lange erdauerter Erfolg. Vor dreizehn Jahren wurde die Partei in Basel-Stadt gegründet. Bei den ersten Wahlen erreichte sie gleich Fraktionsstärke, verabschiedete sich aber bald daraufhin in die Nische, fristete ein Aussenseiterdasein. Und dieses Bild vermittelte die Partei gestern auch, als es um die Mittagszeit zur Zusammenkunft lud.

In Momenten des unerwarteten Erfolgs kann man die ungeschminktesten Reaktionen beobachten. Aber leider sind es nicht immer die Klügsten. Was für frisch gekürte Olympiasieger gilt, lässt sich auch auf Regionalpolitikerinnen und -politiker ummünzen. Als um 16.04 Uhr die Resultate der Grossratswahlen über den Landhof hallten, wurde die GLP-Grossrätin Sandra Bothe recht einsilbig. «Acht Sitze?? Acht Sitze!! Acht Sitze!»– murmelte sie, fragte sie, schrie sie über den Rasen des altehrwürdigen Stadions. Ja, acht Sitze. Fünf mehr als heute.

Zum Zmittag geht’s für das gute Dutzend Grünliberale in den währschaften Rheinfelderhof – weil GLP-Urgestein Karl Linder da mit WIR zahlen kann. Angestossen wird aber noch nicht. Man will erst warten, wie Esther Keller so drauf ist. Gut, wie sich herausstellt: Sie spricht von einem «crazy» Resultat, als sie reinplatzt.

Dass sie bei den Regierungswahlen ein besseres Resultat rausholt als die Amtierende, sei angesichts der fehlenden Unterstützung von links und rechts doch überraschend. «Die anderen Parteien haben ja explizit gesagt, man solle mich nicht wählen. Da ist ein solches Ergebnis schon über den Erwartungen», meint sie. Auf die Frage einer Journalistin, ob sie mit vor die Tür zum Rauchen käme, entgegnet sie: «Eigentlich rauche ich nur am Wochenende – wobei, jetzt ist ja Wochenende!» Keller sagt, sie sei etwas durch den Wind, die Kraft reiche aber locker für den zweiten Wahlgang: «Jetzt bin ich im Flow. Die vergangenen Wochen waren einfacher als der Sommer, als alles aufgegleist werden musste.»

Am Nebentisch wird über den Zustand der Partei diskutiert. Zwei Grossratskandidatinnen loben die Bemühungen, Frauen zu integrieren. Aber sie meinen auch, man sei eben noch eine Kleinpartei, die sich in vielem finden müsse. Wofür steht die GLP in der Bildungspolitik, wofür in der Kulturpolitik? «Klar, das hängt jetzt stark von einzelnen Exponenten ab», meint eine. Das berge Konfliktpotenzial – die klare Linie fehle.

«Wir haben mehr Sitze als die CVP oder die FDP – jetzt sind wir selbst eine arrivierte Partei»

Solche Sorgen sind um 16.04 Uhr verflogen. Schlagartig ist aus der Nischenpartei eine selbstbewusste Kraft im Basler Parlament geworden. «Wir haben mehr Sitze als die CVP oder die FDP – jetzt sind wir selbst eine arrivierte Partei», meinte GLP-Gründungsmitglied Dominik Bothe nach Bekanntgabe der Resultate, derweil seine Ehefrau noch nach den richtigen Worten suchte.

Die abendliche Sause auf dem Landhof endet weit nach Redaktionsschluss. Und ob die– von einem Parteimitglied gesponserten – 36 Flaschen Wein und Sekt reichen, ist angesichts der GLP-Euphorie ungewiss.