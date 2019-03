Um 13.20 Uhr war die Welt am Steinenberg wieder in Ordnung. «Die sind aber früh dran», sagte Comité-Mitglied Daniel Hanimann, hob den Hut vor einer kleinen Pfyffer-Gruppe, die sich entschlossen auf die Route machte. Sonnenschein, man weiss ja nicht, wie lange das «hebt», vorwärts.

Eine Stunde zuvor ein komplett anderes Bild, Schneeregen querweg ins Gesicht, es «chuttet»: «Ich dachte, das ruiniert mir das Make-up jetzt für die TV-Interviews. Aber so ist es mit der Fasnacht, da hat es stets von allem ein bisschen dabei», sagte Obfrau Pia Inderbitzin, die erste Frau überhaupt an der Spitze des Fasnachts-Comités, und sie überstrahlte alles, mit rotem Hut und goldenen Räppli-Ohrringen. Auch noch, als das Wetter wieder verrückt spielte, mit Schnee und Schneeregen, ja sogar Hagel.

So verrückt das klingt: Dieses Achterbahn-Klima während des Montags-Cortège war wie bestellt. Spielte vielen diesjährigen Sujets in die Hände, zeigte einmal mehr, dass die Basler Fasnacht es immer wieder schafft, den Nerv der Zeit zu treffen. Vor allem die Jungen, aber dazu mehr später.

Micky Mäuse im Schneegestöber

Das Wetter, es sorgte zuweilen für groteske Bilder. Micky Mäuse im Schneegestöber, Totenköpfe bei eitlem Sonnenschein. Eine Achterbahn der Gefühle. Wobei: Die Gefühle, die darf man heute ja nicht mehr kundtun, wie einem der Schnabel gewachsen ist, nachdem Social-Media-Gigant Facebook den Traditionsgruppen Negro Rhygass und Mohrekopf den Mund verboten hat, zumindest digital.

Letztere entfernten auf Druck einer aufgeplusterten Anti-Rassismus-Bewegung sogar das Logo des kleinen «Negers», und spielten ein vergleichsweise harmloses Sujets aus, machten sich auf die Suche nach Parkplätzen, wegen einer Politik, die dank Verkehrsdirektor Hanspeter Wessels den Autofahrer zum Dummpeter macht.

Andere wiederum, etwa der Stamm der Rhygwäggi, machten vor, wie man sich heute an der Fasnacht zu präsentieren hat: «Nätt, pfläggt – bolitisch korräggt». Mit Schildern an der Larve montiert, was noch gesagt werden darf – und was nicht. Auf keinen Fall: Zürcher Gschnätzlets, Näger, Rambass, sogar Waggis ist tabu. Und noch so Einiges mehr.

Am besten, man hält das Maul, darum das Sujet der Schnoogekerzli: «Mer saage nyt», und so schwammen sie im zugeschnürten Haifischkostüm mit dem Mainstream mit. Mit leuchtend rotem Vogel als Tambourmajor.

Den Vogel wohl abgeschossen hat die Alte Garde der Alten Stainlemer mit ihrem Sujet «Vereinigte Klein-Basler». Die Ladärne zeigt ein Heer ausländischer Männer und ein Ueli im Burka-Tenu. Sprüche wie «Wottsch iiber dr Claraplatz als goo, muesch fuffzää Sproche hüt verstoo» sind noch harmlos im Vergleich zu anderen auf der Laddärne.