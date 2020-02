Adrian Plachesi verlässt Telebasel in Richtung Zürich

Wie Onlinereports am Donnerstag vermeldet, verlässt der Telebasel-Redaktions-Chef Adrian Plachesi per 1. Juni zu 20 Minuten. Er wird zukünftig in der Redaktionszentrale von 20 Minuten in Zürich arbeiten. Fungieren wird er als Moderator, Produzent und Videojournalist auf nationaler Ebene.

Plachesi hat an der ZHAW in Winterthur Journalismus studiert und absolviert derzeit einen MBA an der FHNW. Fest angestellt bei Telebasel ist er seit Januar 2013 und moderierte News-Sendungen und den Sonntags-Talk.

Auch Plachesis Stellvertreterin, Nora Bader, wechselt als Basler Korrespondentin zu 20 Minuten.