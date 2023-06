Adrian Sieber «Lovebugs» fliegen aus: Die Basler Erfolgsband löst sich endgültig auf Die bekannte Schweizer Band trennt sich nun definitiv. Ein Comeback vom Comeback ist jedoch nicht ganz ausgeschlossen. Denn zwei der fünf Mitglieder haben noch nicht ausgespielt.

Konzert der Lovebugs im Basler Stadtcasino. Bild: Benno Hunziker/zvg

Nicht viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler haben so eine erfolgreiche Karriere wie sie gefeiert – die Rede ist von den Lovebugs. Dutzende Male weilte die Popband in den oberen Rängen der Schweizer Hitparade. Die Basler Band half in den frühen 2000er-Jahren mit ihren Songs mancherlei Teenager über den Liebeskummer hinweg, doch jetzt ist Schluss. Nach dreissig Jahren lösen sie sich endgültig auf. In einem Facebook-Post kommentiert die Band das, was schon lange zu erwarten war.

Lovebugs am Eurovision Song Contest 2009 in Moskau. Sie schafften den Einzug ins Finale nicht. Bild: Ekaterina Chesnokova

Die Band schreibt, man habe sich auseinander gelebt. Dafür gebe es verschiedene Gründe. Zusammengefasst könne man es als «das Leben» bezeichnen. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt ist fünf Jahre her. Damals hielten die Lovebugs zwei Konzerte ab, zu Ehren des 25-Jahr-Jubiläums der Band. Seither ist es ruhig geworden um die Liebeskäfer. Der Lovebugs-Leadsänger Adrian Sieber hatte sich gegenüber der bz bereits zweimal zu einem vermeintlichen Aus der Band geäussert. Jetzt sei es definitiv, schreiben sie auf Facebook.

Gehen Adrian und Florian in die nächste Runde?

Die gemeinsame Schnittmenge sei weiter geschrumpft, einzelne Bandmitglieder hätten gemerkt, dass ihre musikalischen Visionen nicht mehr zusammenpassen würden, heisst es im Beitrag. In freundschaftlichem Einvernehmen hätten sich daher Adrian Sieber und Bassist Florian Senn dazu entschlossen, ein neues Kapitel zu beginnen und Lovebugs vorerst zu zweit fortzuführen. Ist das der letzte Lichtschimmer für die Basler Band?

Bis zum Redaktionsschluss hat sich Adrian Sieber nicht zu dem Post geäussert. Daher ist das vermeintliche Ende der «alten» Lovebugs wohl noch nicht in Stein gemeisselt.