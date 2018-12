Weitaus eindrücklicher als die amateurhaft angebrachten Lichterketten erscheint die zweifarbige Weihnachts-Dekoration auf der Baustelle des Baloise Park am Bahnhof SBB. Steckt da ein besonders kreativer Kranführer dahinter? Einer, der seine Berufskollegen womöglich übertrumpfen und mit seiner Lichtinstallation die etwas träge gewordene Kran-Verzierungs-Szene aufrütteln will?

Nein. Denn die Kerze im Mast ist das Markenzeichen der Firma Estermann aus dem luzernischen Geuensee. Bauführer Erwin Sager sagt: «Die Idee ist vor einigen Jahren entstanden, als wir einen Kran am Sempachersee stehen hatten, der weit sichtbar war. Einer unserer Bauführer hat dort eine Kerze eingebaut, und das hat wahnsinnig gut Anklang gefunden.» Seither habe man die 12-Meter-Kerze stetig weiterentwickelt, und mittlerweile sei sie an rund 25 Standorten im Einsatz. «Als wir wussten, dass wir in Basel an bester Lage zur Adventszeit bauen, war sofort klar, dass wir dort eine Kerze brauchen – natürlich in Absprache mit der Bauherrschaft.»

Die Rückmeldungen auf die hell leuchtende Kerze seien durchaus positiv. Gerade vergangene Woche habe sich eine Frau bei ihnen per E-Mail bedankt. In ihrem Quartier habe lange eine Tanne gestanden, die immer zur Weihnachtszeit beleuchtet war, jedoch in diesem Jahr gefällt worden sei. Dank des Krans mit seiner Beleuchtung sei sie «fast wieder zurück».