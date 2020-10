AfD-Politiker sorgt für Tumulte: Demo gegen Auftritt von Gauland

Rund 1'000 Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag in der deutschen Gemeinde Steinen. Der Grund: Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) schickte ihren Ehrenvorsitzenden in das Dorf neben Lörrach. Zur Feier des 3. Oktobers, dem Tag der Deutschen Einheit. Bereits in den Tagen zuvor kündigten verschiedene einschlägige Gruppierungen Proteste an. «Basel Nazifrei» rief etwa in den sozialen Medien dazu auf, «Gauland den Abend zu vermiesen». «Antifa Freiburg» teilte den Beitrag auf Twitter.

Laut der «Badischen Zeitung» fanden sich denn auch etliche Demonstrierende vor der Wiesentalhalle in Steinen ein. Ein Teil der Masse blockierte den Zugang zu Parkplatz und Halle. Die Polizei ist zwar mit einem Grossaufgebot vor Ort, gegen die Protestierenden kommt sie jedoch nicht an. Ein Anhänger der AfD versuchte sich mit seinem Auto einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen. Sein Auto wird beschädigt, so die «Badische Zeitung». Die Basler Gruppierung «3 Rosen gegen Grenzen» berichtet in den sozialen Medien, eine Person sei bei dieser Aktion verletzt worden.