«Affenhitze» Abkühlung im Sommer: In Basel stehen neu drei Sprühnebel-Duschen Auf der Pfalz, am Rümelinsplatz und an der Ecke Steinentorstrasse/Klosterberg können sich Passantinnen und Passanten per Knopfdruck von Wasserwolken erfrischen lassen.

Das Stadtraumfestival Flâneur sorgt für etwas Abkühlung in der Stadt Basel, unter anderem auf der Pfalz. Flâneur

«Diesen Sommer spüren wir die Folgen der Klimaerwärmung besonders stark; es ist eine Affenhitze in der Stadt», schreibt das Stadtraumfestival Flâneur (Initiative von Stadt Konzept Basel) und nimmt sich dem Problem an. Gemeinsam mit den IWB (Industrielle Werke Basel) und dem Metallbauunternehmen Fünfschilling wurden drei Meter hohe Nebelsäulen angefertigt und auf der Pfalz, am Rümelinsplatz und an der Ecke Steinentorstrasse/Klosterberg aufgestellt.

Jeweils von 11 bis 22 Uhr sind die kühlenden Frischespender eingeschaltet. Per Knopfdruck wird die Sprühnebel-Dusche für jeweils 30 Sekunden aktiviert. Das Wasser, das als feiner kühlender Nebel aus der Säule kommt, wird von einem angeschlossenen Hydranten bezogen. Der Wasserverbrauch sei dabei sehr bescheiden, so das Stadtraumfestival.

Kanton braucht noch deutlich länger

Wie die bz schon vor einem Monat berichtete, plant der Kanton Basel-Stadt, Duschen an heissen Orten zu installieren. Bis zur Umsetzung dauert es aber noch. Die Erarbeitung des Stadtklimakonzepts – für die oft heisseste Stadt der Schweiz – erweist sich dabei als Bremsklotz.

«Die Sprühanlagen eignen sich vor allem bei stark frequentierten und exponierten Plätzen mit wenig Grün wie beispielsweise rund um die Bahnhöfe, die Messe oder den Barfüsserplatz», sagte Nicole Ryf-Stocker, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD), damals auf Anfrage.