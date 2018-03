Eine Touristenstrasse in Mallorca. Die Touristen machen Fotos von den Kirchen, alten Bauten und dem Meer. Ein Mann steht mitten auf dem Platz. Gebannt starrt er auf einen Punkt. Dort steht eine Frauenbüste. Klein, bescheiden, auf den ersten Blick unscheinbar. Die Passanten sehen den Mann verwundert an, schauen, was es zu sehen gibt und gehen weiter. Er blendet die Welt aus und schaut sich die Gesichtszüge der Frau an. Das Material, die Form, die Abnutzungen an der Büste. Die Details sind verblüffend.

Adrian Wisler sieht Dinge, die andere in unserer schnelllebigen Zeit schlicht übersehen. Dies bemerkte er auf ein Neues in seinen Kurzferien in Mallorca. Er sieht die Schönheit im Kleinen und Unscheinbaren.

Das genauere Hinsehen lernte er in den vergangenen dreissig Jahren. Am 1. März 1968 trat er die Stelle als Sammlungsassistent im damaligen Museum für Völkerkunde an. Heute ist der 59-Jährige Leiter der Sammlungsverwaltung im Museum der Kulturen. Niemand kennt die Sammlung so gut wie er. Spätestens bei einem Besuch im Depot des Museums wird das klar. «Das ist eine Keramik-Vase aus Marokko», «Hier haben wir eine Maske aus Stein, die von den Aborigines stammt.» Er wandert durch das Labyrinth und zieht die verschiedensten Gegenstände aus den Schubladen. Von jedem Objekt, das er ansieht, kennt er die Geschichte. Jeden seiner Arbeitstage verbringt er mit der Sammlung. «Einsam fühle ich mich nie. Die Sammlungen sind so lebendig.»