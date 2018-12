Das Parteisekretariat der SVP ist zum Ziel einer Aktion von «Klimaaktivisten» geworden. Das schreibt die Partei in einer Mitteilung. So seien am Donnerstag gegen Mittag sechs Mitglieder der Aktion «Climate Games Basel» plötzlich im Büro der Partei gestanden, schreibt die SVP. Grossrat Joel Thüring war selber nicht vor Ort, eilte aber nach einer entsprechenden Meldung ins Sekretariat, wie er auf Anfrage sagt. Dort fand er einen geöffneten stinkenden Ölkanister vor. Und lauter Plastikherzen lagen herum.