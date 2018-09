In der vergangenen Woche hat der Vorstand des RFV Basel einstimmig Alain Schnetz zum neuen Geschäftsleiter des Vereins gewählt.

Der 27-jährige Kulturmanager und Musiker aus Basel wurde in einem mehrstufigen Verfahren aus 22 Bewerbern ausgewählt und wird am 1. Januar 2019 die Nachfolge von Tobit Schäfer antreten. Dieser wird nach 17 Jahren beim RFV Basel am kommenden Freitag seinen letzten Arbeitstag haben.