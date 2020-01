Alex Ebi rückt für Felix Eymann nach: Rochade im Kantonsparlament

Alex Ebi verstärkt den Grossen Rat und rückt für den zurücktretenden Felix Eymann nach. Im Herbst 2016 schaffte es der in Basel bekannte und in FCB-Kreisen aktive René Häfliger in den Grossen Rat. Mit Ebi sitzt also jetzt ein weiterer "Sportsmann" im Kantonsparlament.

Ebis Einzug ins Kantonsparlament hätte auch schon früher Tatsache werden können, bei der letzten Wahl schaffte es René Häfliger allerdings, den Wahlkreis Kleinbasel mit nur einer Stimme mehr als Ebi für sich zu gewinnen. Nach Eymanns Rücktritt kann jetzt aber auch Alex Ebi in den Grossen Rat nachziehen.

Zu seinen politischen Plänen äussert sich Ebi noch nicht. Er möchte sich zuerst mit seiner Partei unterhalten.

Viel Verschnaufzeit bleibt ihm nicht, denn die nächsten Grossratswahlen stehen schon in zehn Monaten an.