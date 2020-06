Alle Augen zugedrückt: Die Baracke bleibt einfach stehen

Seit dem 15. April hätte im Nachtigallenwäldeli wieder eine breite Flanierzone frei sein sollen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Gastrobetreiber Simon Lutz die Bewilligung, seine Fonduestube «Baracca» im Hof seines Lokals «Acqua» aufzustellen. Knapp zwei Monate später steht sie noch immer.

Lutz führt in erster Linie «finanzielle Herausforderungen» in der Gastronomie an, die durch die Coronapandemie entstanden seien. Zudem habe die Holzbaufirma, die den Auf- und Abbau jeweils ausführt, coronabedingt nicht arbeiten können. Obwohl es zu keinem Baustellen-Stopp gekommen ist, lässt das Baudepartement das Argument gelten: «Da zehn Mann benötigt werden, verzögerten sich die Arbeiten.»

Der Gastronom geht allerdings nicht von einer Verzögerung aus, sondern dass er das Holzhaus diesen Sommer einfach stehen lassen kann. Er sagt: «Wir haben um eine Sonderbewilligung zum einmaligen Stehenlassen gebeten.» Das Baudepartement weiss zunächst von Nichts, bestätigt dann aber, Lutz habe ein entsprechendes Mail geschickt.

Die Basler Verwaltung lässt sich vorführen

Was leicht als Irrung in ausserordentlichen wirren Zeiten gelten könnte, hat System. Das in erster Linie zuständige Baudepartement bekundet seit Jahren Probleme, im Nachtigallenwäldeli Vorschriften und Auflagen durchzusetzen. Es trifft dabei mit Lutz auf einen Gastronomen, der es versteht, die Situation maximal auszureizen.

Seit über einem Jahr ist etwa ein Baugesuch zur «Baracca» hängig. Einerseits geht es um die Platzierung der Holzhütte, die nach der Neugestaltung des Naherholungsparks teilweise auf einem der neuangelegten Wege steht. Lutz ist zu einer Umplatzierung bereit, will unter dem Strich aber eine grössere Nutzfläche. Andererseits geht es darum, ob Lutz für den saisonalen Auf- und Abbau wiederkehrende Bewilligungen benötigt oder ob ihm eine Pauschalerlaubnis bis zum Ablauf des Baurechts in knapp dreissig Jahren gewährt wird.

Streitpunkt scheinen Auflagen zu sein, die das Department fordert. Weitere Auskünfte gibt es derzeit nicht, das Verfahren ist bei der Baurekurskommission hängig.

Dass überhaupt über eine langfristige saisonale Nutzung debattiert wird, ist bemerkenswert. Denn eigentlich hätte die «Baracca» nur bis zum Bau der neuen «Kuppel» bestehen sollen. Deren Realisierung hat sich jedoch um Jahre hinausgezögert. Bei der Ausarbeitung der Baurechts- und der Unterbaurechtsverträge mit der Stiftung Kuppel ist das Junktim dann prompt vergessen gegangen. So soll künftig direkt angrenzend zur neuen «Kuppel» im Winter jeweils auch die «Baracca» stehen. Dies soll in zwei Jahren der Fall sein, sofern die aktuellen Zeitpläne ausnahmsweise eingehalten werden.

Verstrichene Fristen auch beim Club «Annex»

Das gleiche Spiel zeigt sich beim Club «Annex», dem dritten Gastrobetrieb im gleichen Perimeter. Seit 2004 sollte das Lokal, das in einer alten Garage untergebracht ist, energetisch saniert werden. Wiederkehrend haben die Behörden Fristen gesetzt, um diese dann verstreichen zu lassen. Entweder ging vergessen, dass zuvor Auflagen gemacht worden waren, oder Absichtserklärungen wurden akzeptiert, die nie über die Absicht hinaus gereift sind.

Im vergangenen November stellte Lutz erneut ein Gesuch um Aufschub mit der Begründung, der Bau der neuen «Kuppel» soll abgewartet werden. Von der Begründung, es sei eine gemeinsame Heizung von «Kuppel» und «Annex» geplant, wusste die Stiftung Kuppel zwar nichts. Am 20. April erteilte das Amt dennoch die Bewilligung für weitere zwei Jahre «ohne energetische Sanierung», wie es heisst.

Am vergangenen Samstag hat das «Annex» die Eröffnungsparty nach überstandener Coronakrise gefeiert. Das überflüssige Mobiliar steht derweil in der «Baracca».