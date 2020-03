Alle Fakten im Überblick: Das müssen sie zum Virus in den beiden Basel wissen

Bestätigte Fälle

Am Freitagnachmittag meldet das Gesundheitsdepartement, dass die Zahl der Fälle in Basel-Stadt auf 12 angestiegen ist. Darunter ist erstmals eine eher schwer erkrankte Person. Im Baselbiet sind momentan sechs Corona-Fälle bestätigt.

Empfehlung des Gesundheitsdepartements für Pflegeheime im Umgang mit Besucherinnen und Besuchern

Besuchszeiten einschränken

Besuchende zentral empfangen

Gesundheits-Checkliste mit Besuchenden durchgehen

Eventuell Besuche verschieben bei Risikofaktor des Besuches

Aber: Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sollen nicht abgeschottet werden

Empfehlung des Gesundheitsdepartements für Spitäler und Kliniken im Umgang mit Besucherinnen und Besuchern

Für Patientinnen und Patienten ist der Besuch ihrer Angehörigen wichtig

Oft ist ein Spitalaufenthalt zeitlich begrenzt

Deshalb empfehlen wir den Spitälern und Kliniken im Kanton Basel-Stadt, Besuchszeiten sowie den Zugang auf ein Minimum zu begrenzen

Soziale Kontakte sollten möglichst über Telekommunikation anstatt über persönliche Besuche erfolgen

Die Besucherinnen und Besucher müssen auf die Einhaltung der Verhaltensregeln des BAG hingewiesen und deren Einhaltung möglichst überprüft werden

Das Gesundheitsdepartement über die Lage am Universitätsspital Basel

Grundsituation : Hauptproblematik bei einer raschen Ausbreitung der Epidemie ist die Überlastung des Gesundheitssystems und v.a. der Spitäler während einer gewissen Zeitspanne

: Hauptproblematik bei einer raschen Ausbreitung der Epidemie ist die Überlastung des Gesundheitssystems und v.a. der Spitäler während einer gewissen Zeitspanne Zeitgewinn : Jeder Tag, den wir jetzt gewinnen, hilft uns, eine Überlastung des Systems während der kritischen Spitzenphase zu verhindern

: Jeder Tag, den wir jetzt gewinnen, hilft uns, eine Überlastung des Systems während der kritischen Spitzenphase zu verhindern Personal : Die Belastung an exponiertester Lage ist durch die anfallenden Tests und die zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen und emotionalen Faktoren sehr hoch. Es wird hochprofessionelle Arbeit geleistet

: Die Belastung an exponiertester Lage ist durch die anfallenden Tests und die zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen und emotionalen Faktoren sehr hoch. Es wird hochprofessionelle Arbeit geleistet Patienten : Den meisten am USB isolierten Patientinnen und Patienten geht es aktuell relativ gut

: Den meisten am USB isolierten Patientinnen und Patienten geht es aktuell relativ gut Vorbereitung: Wir stellen uns ein auf wesentlich mehr Testungen, mehr Patienten auf Station und in Intensivpflege

Schulen

Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land starten die Schulen am Montag regulär mit dem Unterricht. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen, die sich in einem betroffenen Risikogebiet aufgehalten haben, müssen 14 Tage lang zu Hause bleiben. Zu den betroffenen Gebieten gehörten China, Südkorea, Singapur, Japan, Iran und die Regionen Piemont, Venetien, Lombardei und Emilia-Romagna in Italien. Selbstverständlich müssen auch kranke Kinder und Jugendliche zwingend zu Hause bleiben.

Der Kanton Baselland hat zwei Merkblätter erarbeitet, eines für alle Eltern und Schüler sowie eines für die Schulen und Lehrer. Darauf finden sich auch konkrete Handlungsanweisungen. So finden Pausen zwar regulär statt, dies aber wenn möglich im Freien. Aufgabe der Schulleitung sei es, grössere Personenansammlungen zu vermeiden. Mögliche Aktionen seien die Staffelung der Mittagspause oder, dass auch im Klassenzimmer gegessen werden darf. Grundsätzlich dürften schulergänzende Angebote wie Mittagstische oder Horte durchgeführt werden. Auch der Sport- und Schwimmunterricht findet statt. Baselland folgt jedoch der Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit: «Es soll auf direkten Körperkontakt verzichtet werden.»

In Basel lanciert das Erziehungsdepartement gemeinsam mit dem Gesundheitsdepartement eine eigene Kampagne. Sie läuft unter dem Hashtag «#SeifenBoss» und soll Kinder sowie Jugendliche zum Händewaschen animieren. Der Slogan «Seife gegen Corona» prangt auf den vorwiegend in pink gehaltenen Plakaten und Flyern.

Hochschulen

Die Universität Basel teilt ihren Studierenden am Donnerstag mit, dass der universitäre Betrieb bis auf Weiteres regulär weitergeführt werde.Ausgenommen von dieser Regelung sind Veranstaltungen der Universität Basel, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind und bei denen die anwesenden Personen darum teilweise nicht bekannt sind. Zum Lesesaal der Bibliothek hat nur Zutritt, wer in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem betroffenen Gebiet (gemäss Definition BAG) war. Keinen Zutritt haben zudem Personen, die mit einer bestätigten erkrankten Person engen Kontakt hatten und/oder grippeähnliche Symptome aufweisen.

Frauentag

Pünktlich zum 8. März hat ein Organisationskomitee zahlreiche Workshops, Vorträge und Events zusammengestellt, um den Tag der Frauen zu feiern. Die Anlässe, die während zwei Tagen in der Kaserne Basel und im Klara geplant sind, finden trotz Corona-Virus statt.