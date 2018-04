Die Übernahme der Basler Zeitung durch Christoph Blocher war für Basel ein Schock. Vor sechs Jahren ging ein Aufschrei durch Basel, Komitees wurden gegründet, die Tageswoche entstand. Mit dem Verkauf der BaZ an Tamedia endete heute Mittwoch der Traum einer rechtsnationalen Zeitung, die eine Ausstrahlung auf die ganze Schweiz hätte entwickeln sollen.

"Von Basel aus können wir keine nationale Zeitung machen, insofern muss man sagen, dass dieser Aspekt gescheitert ist", sagte Christoph Blocher an einer Medienkonferenz am Mittwochmittag. Basel wolle nicht schweizerisch sein, eine nationale Ausstrahlung mit einer rein baslerischen Medienmarke zu etablieren, das gehe nicht.

Umsatz mit lokalen Stoffen statt Regionalzeitungen

Ansonsten sprach Blocher von weitreichenden Sanierungserfolgen, von einer gut gemachten Zeitung, ja, der Leistungsausweis stimmte seiner Ansicht nach. Nur: Eine regional gefertigte Tageszeitung sei alleine "zum Tode verurteilt", wenn sie nicht in einem grösseren Verbund sei. Deshalb konzentriert sich Blocher mit seiner Zeitungshaus AG auf die Lokalzeitungen. Hier will er mit vordergründig lokalsten Stoffen Umsatz und Gewinn mit Kleininserenten machen: "Mit dem Dorfmetzger, zum Beispiel."

Auf die BaZ habe er nie direkten politischen Einfluss genommen, sagte Blocher. Aber "das richtige Personal" sei für ihn ausschlaggebend. So werde man bei seinen Lokalzeitungen "sicher keine Linken" auf den Redaktionen vorfinden. Zu den neuen Zeitungen gehört unter anderem das Tagblatt der Stadt Zürich, das Blocher im Rahmen des Tamedia-Deals übernimmt.

Reaktionen besorgter Bürger

Erste Reaktionen aus Basel waren teils geharnischt. Bürgerliche Parteivertreter der FDP und der SVP befürchten nun einen Linksrutsch in der politischen Ausrichtung des Blattes. LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein gab sich moderater: Sie bedauere, dass nun keine Zeitung mehr gänzlich in Basel hergestellt werde, sagte sie am Morgen gegenüber der bz.