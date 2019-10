Das gratis an alle Haushalte verteilte Reglement «Zivilverteidigung» geriet nicht nur wegen des Inhalts in ein schiefes Licht. An Hauptautor Albert Bachmann erging nach der Publikation der Vorwurf, sich damit unrechtmässig bereichert zu haben. Der später berüchtigte, im Zuge einer missglückten Spionageaktion 1979 in Österreich vorzeitig pensionierte Nachrichtendienst-Oberst war zu 50 Prozent Teilhaber des Aarauer Miles-Verlags, der das Buch verlegte. 900'000 Franken brachte ihm der selbstinitiierte Auftrag ein, wie sich Bachmann später gebrüstet haben soll, während die nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission die überteuerte Verlagsofferte kritisierte. Unter dem Strich kostete «Zivilverteidigung» den Bund rund 4,8 Millionen Franken; 2,6 Millionen Exemplare wurden gedruckt. Albert Bachmann verstarb im April 2011 in seinem selbst gewählten Exil in Irland. (bos)