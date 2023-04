Altlasten Benzidin im Rosental-Areal: Wusste der Kanton Basel-Stadt Bescheid? Die Benzidin-Vorkommen im Rosental-Areal beschäftigen nun die Basler Politik. Zwei Vorstösse verlangen unter anderem vom Regierungsrat Auskunft darüber, warum Benzidin bei jüngeren Altlasten-Berichten kein Thema war – und was das für die Entwicklung des Areals bedeutet.

Rosental Mitte: Hier wurde jahrzehntelang Farbstoffe produziert, darum finden sich im Boden Benzidin-Rückstände. Kenneth Nars

Syngenta verkaufte 2016 und 2019 ihr Firmenareal im Rosental-Quartier in zwei Tranchen dem Kanton Basel-Stadt. Im Boden könnten bedeutende Mengen Benzidin schlummern. In Untersuchungen, die der Kanton in Auftrag gab, kam der krebserregende Stoff aber nicht vor.

Im Grossen Rat sind zwei Vorstösse zum Rosental eingegangen, beide von Vertretern des Grün-Alternativen Bündnisses. Harald Friedli will vom Regierungsrat wissen, warum in den Berichten Benzidin fehlt. Und wie das Baupersonal geschützt wird – die Arbeiten zur Transformation des Areals haben begonnen.

Tonja Zürcher interessiert sich für die Kosten einer Sanierung. In ihrer Interpellation fragt die Grossrätin unter anderem danach, wieviel Basel-Stadt für das Gelände bezahlt hat. Und ob es wegen der Altlasten im Boden einen Rabatt gab.