Am Basler Unispital wird das Personal schon jetzt gegen das Coronavirus geimpft

Seit Montag wird am Unispital Personal geimpft. «Wir haben vom Kanton einige wenige Impfdosen bekommen, um das Personal von Intensivstation und Notfallstation impfen zu können, also jene, die als erste, oder am direktesten mit Covid-Patientinnen und Patienten zu tun haben», sagt Mediensprecher Nicolas Drechsler auf Anfrage. Mit diesen Impfungen hätte das Unispital nun begonnen. Der im Spital vorhandene Impfstoff reiche gerade für die vorderste Front.

«Das USB hat 200 Impfdosen erhalten, und zwar primär für den Schutz des Personals auf der Intensiv- und der Notfallstation. Für denselben Zweck hat auch das Universitätskinderspital beider Basel 100 Impfdosen erhalten», bestätigt das Basler Gesundheitsdepartement auf Anfrage.

«Weiter geht es, je nachdem, wann wir wieder Impfstoff bekommen», so Drechsler. Intern laufe derzeit eine Informationskampagne für die Mitarbeitenden und sobald die Impfdosen vom Kanton eintreffen würden, würden diese nach einer Prioritätenliste verimpft. «Dabei gilt grundsätzlich: Je näher an der Front, desto früher wird geimpft.