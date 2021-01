Am Basler Unispital wird das Personal schon jetzt gegen das Coronavirus geimpft - im Baselbiet wartet man noch zu

In Basel wird seit Montag Pflegepersonal geimpft. «Wir haben vom Kanton Impfdosen bekommen, um Mitarbeitende der Intensiv- und Notfallstation impfen zu können. Also jene, die als erste, oder am direktesten mit Covid-Patienten zu tun haben», bestätigt Nicolas Drechsler, Sprecher des Universitätsspitals (USB), Informationen der bz. Der im Spital vorhandene Impfstoff reiche gerade für die vorderste Front. Konkret heisst das: «Das Unispital hat 200 Impfdosen erhalten, und zwar primär für den Schutz des Personals auf der Intensiv- und der Notfallstation. Für denselben Zweck hat auch das Universitätskinderspital beider Basel 100 Impfdosen erhalten», sagt das Basler Gesundheitsdepartement.

«Weiter geht es, je nachdem, wann wir wieder Impfstoff bekommen», so Drechsler. Intern laufe im Unispital derzeit eine Informationskampagne für die Mitarbeitenden und sobald die Impfdosen vom Kanton eintreffen würden, werden diese nach einer Prioritätenliste verimpft. «Dabei gilt grundsätzlich: Je näher an der Front, desto früher wird geimpft», sagt Drechsler.

Baselbieter Pflegepersonal wird noch nicht geimpft

Andere Voraussetzungen gelten für das Personal der Spitäler im Landkanton. «Bei der Zuteilung von Impfterminen in Baselland gibt es eine Reihenfolge. Diese erfolgt gemäss Eidgenössischer Kommission für Impffragen und des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Bis auf Weiteres werden nur Personen der Gruppe eins (75-Jährige und älter) sowie Personen der Gruppe zwei (Chronischkranke der höchsten Risikoklasse) berücksichtigt», sagt Rolf Wirz vom Krisenstab Baselland. Die empfohlene Impfreihenfolge sehe vor, dass Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuungspersonal besonders gefährdeter Personen an fünfter Stelle von acht geimpft würde, noch nach den Über-65-Jährigen und den restlichen Risikopatienten mit chronischen Krankheiten.

Das Basler Gesundheitsdepartement erklärt den Strategiewechsel so: «Wir haben gestützt auf entsprechende Anfragen der Spitäler und deren Prioritätensetzung Impfdosen für das Personal auf Intensiv- und Notfallstationen zur Verfügung gestellt, damit dort möglichst wenig Personalausfälle auftreten. Die Spitäler haben das Aufrechterhalten der Intensiv- und Notfallstationen als eminent wichtig für den Spitalbetrieb bezeichnet.»

«Das Ziel, dass Betagte priorisiert geimpft werden sollten, darf man nicht aus den Augen verlieren»

Brisant: Damit ist Basel-Stadt einer der ersten Kantone, der sich bei der Impfreihenfolge nicht mehr strikt an die Bundesempfehlung hält. «Das Ziel, dass Betagte priorisiert geimpft werden sollten, darf man nicht aus den Augen verlieren», sagt Martin Matter auf Anfrage. Der Sprecher der Seniorenorganisation Graue Panther Nordwestschweiz hält die Taktik Basel-Stadts aber für vertretbar, solange nicht plötzlich Tausende Impfdosen fürs Spitalpersonal reserviert würden. Wichtiger wäre ihm, wenn Pflegende in Altersheimen geimpft würden, da hier die neuen Virusmutationen eine besondere Gefahr darstellten.

Verband der Pflegenden interveniert bei Baselland

Auf grosse Zustimmung stösst die neue Impfstrategie beim Verband der Pflegefachpersonen beider Basel (SBK): «Die Pflegenden an der Front haben ein siebenfaches Risiko, sich anzustecken», sagt Präsident Daniel Simon. Man begrüsse es daher sehr, dass der Kanton Basel-Stadt auf den Wunsch des Verbands gehört habe. Laut Simon sollen diese ersten Tranchen fürs USB bloss der Anfang sein. Gegen Ende Monat würden dem Vernehmen nach weitere Basler Spitäler folgen, dies ebenfalls mit dem Fokus auf Notfall- und Intensivstationen.

Auch in Baselland habe der SBK für eine Priorisierung geweibelt, doch bis heute nie eine Rückmeldung erhalten. «Wir werden nun nochmals intervenieren», sagt Simon. Er sieht nämlich eine Gefahr, sollten die Kantone zu lange mit der Impfung des Pflegepersonals zuwarten: «Die Impfbereitschaft unter den Pflegenden ist sowieso eher niedrig und sie könnte weiter sinken, wenn sie ständig vertröstet werden.»