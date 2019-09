Die zwei Herren am Tisch sind Urs Bienz, Präsident der alemannischen Altherrenschaft, und Sebastian Perrig, Ferienpräsident der Aktivitas. Die Aufteilung in Altherrenschaft und Aktivitas erfolgt strikt: Nach Abschluss des Studiums wird der Bursche zum Alten Herren – die Zeiten des Fechtens sind vorbei, das Zeitalter des Goldesels beginnt. «Eigentlich sind wir zwei Vereine in einem», sagt Urs Bienz. Während die Aktivmitglieder die Verbindung leiten, Anlässe organisieren und Neumitglieder ausbilden, sind die Altherren vor allem um die Finanzierung der Burschen besorgt. Als Student verdiene man schliesslich noch nicht genug, um sich die Reisen zu den nationalen und internationalen Anlässen leisten zu können, so Bienz.

Zu zweit sitzen die Verbindungsbrüder an ihrem Stammtisch im Basler Restaurant Löwenzorn, vor ihnen der Schläger – die Waffe, mit der schlagende Verbindungen ihre Fechtpartien austragen. Das rot-weiss-schwarze Band am Oberkörper und die ebenso eingefärbte Mütze auf dem Kopf verraten dem Kenner: Hier sitzen zwei Mitglieder der Akademischen Turnerschaft Alemannia Basel. Den Laien mutet der Anblick eher antiquiert an, die Mütze erinnert an frühere Zeiten, die Farbenkombination weckt beim Einen oder Anderen vielleicht Erinnerungen an die Flagge des Deutschen Kaiserreichs, die von den Nationalsozialisten nach dem Zerfall der Weimarer Republik wieder zum Leben erweckt wurde. Das Zusammensein der Verbindungsmitglieder ist gespickt mit Ritualen, alten Traditionen und spielerischen Abläufen. Doch wie ernst sind diese Umgangsformen zu nehmen? Und sind sie überhaupt noch zeitgemäss?

Die anderen beiden Leitfiguren während der Ausbildung sind der Fuchsmajor und der Fechtlehrer. Ersterer ist für die Einführung ins Verbindungsleben zuständig. In Lektionen lehrt er den Füchsen alles, was zur Vollmitgliedschaft notwendig ist. Dazu gehören unzählige Regeln, die genaustens vorschreiben, wie das Zusammenleben innerhalb der Verbindung auszusehen hat. Perrig ist ein grosser Fan der Vorschriften: «Regeln sind etwas Tolles. Sie geben einem einen Rahmen, in dem man sich entfalten kann». Seiner Meinung nach sind Regeln auch ausschlaggebend für den respektvollen Umgang miteinander. Bevor ein Fuchs endgültig aufgenommen und zum Burschen wird, muss er sich neben den Regeln und Umgangsformen vor allem Wissen über die Strukturen der Verbindung und über deren Geschichte aneignen.

Diese beginnt in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts. 1819 bildeten Basler Bürger und Studenten den Turnverein Basel. Rund dreissig Jahre später erfolgte die Spaltung – die Studenten hoben sich zum Akademischen Turnverein Basel ab. 1885 nahm der Verein dann jene Struktur an, die er heute noch besitzt: Auf Wunsch vieler Mitglieder vollzog die Vereinigung den Wandel zur Lebensverbindung – eine, in der man bis zum Austritt oder Tod bleibt. Dies habe Konsequenzen nach sich gezogen, wie Bienz erzählt: Die Studenten, welche vorher schon Mitglied einer Verbindung gewesen waren, mussten sich nun zwischen den zwei Verbindungen entscheiden. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in zwei Studentenverbindungen sei nämlich bis heute nicht möglich: «Man wäre nur hin und her gerissen. Rein vom Zeitaufwand her wäre es nicht möglich», so Perrig.

Was die Farben der Bänder betrifft, gibt Bienz Entwarnung: Schwarz-weiss stehe für die Stadt Basel, rot-weiss für die Schweiz. In den 24 Jahren, während derer Bienz schon Mitglied der Turnerschaft ist, habe sich vieles verändert: «Die jungen Neumitglieder bringen immer wieder frischen Wind in die Verbindung», sagt Bienz. So bleibe die Alemannia keineswegs einfach in alten Zeiten stehen, sondern entwickle sich genauso wie der Rest der Gesellschaft weiter. Früher sei beispielsweise alles viel förmlicher gewesen, man habe nach dem Kennenlernen noch lange Zeit Distanz wahren lassen. Heute sei es hingegen nicht unüblich, einen Altherren nur kurze Zeit nach dem ersten Treffen zu duzen.

Trotzdem halten die Alemannen die Fahne der Traditionen hoch: «Traditionen sind der Grund dafür, dass wir heute so sind, wie wir sind.», sagt Perrig. Und total verkehrt können die Traditionen nicht sein – schliesslich habe sich unsere Gesellschaft bisher nicht in eine so schlechte Richtung entwickelt. Während sich über dies wohl streiten liesse, ist auch fraglich, ob denn gerade das Aufrechterhalten der Traditionen für das Produkt verantwortlich ist oder nicht eher die Weiterentwicklung, das ständige Abwägen und auch Fallenlassen von Gepflogenheiten. Grundsätzlich hat auch Perrig nichts gegen eine kritische Haltung einzuwenden: «Man sollte jede Tradition hinterfragen», sagt er. Eine der Traditionen, die den Alemannen nicht erhalten geblieben ist, ist die des Turnsports: Zwar besuche die Verbindung immer noch jährlich das eidgenössische Turnfest, regelmässige turnerische Betätigung sei aber kein Thema mehr. Einen Ersatz haben die Aktivmitglieder der Studentenverbindung schon längst gefunden: Seit 1893 ist die Alemannia nämlich pflichtschlagend; Fechtstunden sind für Aktivmitglieder ein Obligatorium.

Zu den Herren Bienz und Perrig haben sich im Löwenzorn längst andere Verbindungsbrüder gesellt. Mehr als zehn Altherren und Burschen sitzen um den Stammtisch und prosten sich zu. Unter ihnen befindet sich Thomas Schaad, der schnell auf eine der Hauptbeschäftigungen der pflichtschlagenden Verbindungen zu sprechen kommt: das Fechten. Schon in der frühen Ausbildungszeit haben die Füchse ein intensives Fechttraining zu absolvieren: Viermal in der Woche treffen sie sich eine halbe Stunde, um sich die psychischen und physischen Voraussetzungen anzueignen, die es für einen «Ernstkampf» braucht. Das Fechten – oder auch «Pauken», wie es in Insiderkreisen genannt wird – besitzt einen hohen Stellenwert in schlagenden Verbindungen. Es sei aber nicht ein Kräftemessen oder Duell im sportlichen Sinne, sondern vielmehr eine Lebensschule: «Man ficht nicht gegeneinander, sondern gegen sich selbst», so Präsident Bienz. Seinen Gegner besiegen könne man somit auch nicht. Entscheidend seien lediglich die technisch saubere Ausführung der Hiebabfolgen, die Körperhaltung und das Beweisen von Mut.

Akt 2: Wenn eine Entschuldigung nicht ausreicht