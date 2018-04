Am 16. April ist es soweit: die Kuppelshow «Bachelorette» geht in eine neue Runde. Um sich ordentlich auf den Staffelbeginn einstimmen zu können, enthüllte der Sender 3+ am Montag die 22 Kandidaten, die um die Gunst der Bachelrorette Adela Smajic buhlen. Unter ihnen mischen auch die zwei Basler Marc und Patrick mit.

Das sind die 22 Bachelorette-Kandidaten