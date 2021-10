Amateurfussball Die «Unsiegbaren» schaffen die Sensation: Erster Saisonsieg für FC Diegten-Eptingen 2 Einen Tag nachdem in der bz das Porträt des erfolglosesten Clubs der Region erschien, feiert der FC Diegten-Eptingen mit dem 4:2 gegen Frenkendorf am Sonntag seinen ersten Saisonsieg.

So sehen Sieger aus: Die Mannschaft des FC Diegten-Eptingen vor einer Woche, als man allerdings noch das Kellerduell mit 1:4 verlor. Juri Junkov

So schnell kann es gehen: Mit null Punkten aus neun Spielen und einem Torverhältnis von 7:49 war der FC Diegten-Eptingen 2 zusammen mit dem FC Ferad bis zum Wochenende das erfolgloseste Fussballteam der Nordwestschweiz – und damit dieser Zeitung eine grosse Reportage wert. Das war offensichtlich Ansporn genug, denn heute Sonntag schaffte die Mannschaft aus dem Diegtertal das schier Unmögliche und siegte mit 4:2 gegen Frenkendorf. Nicht mal das 1:0 für Frenkendorf in der ersten Spielminute konnte die Teammoral brechen. Damit sind die Gelbschwarzen sogar den letzten Tabellenplatz in ihrer 5.-Liga-Gruppe los.

Weil gleich zwölf Spieler fehlten, musste Trainer Stephan Jenni erneut auf Junioren zurückgreifen. Einer von ihnen, Stürmer Rafael Bätscher, schoss gleich drei Tore. Wirklich glücklich war Jenni trotz des Erfolges nicht, denn Ramon Ryf, ebenfalls ein Spieler aus dem Nachwuchs, zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. «Zum Glück ist jetzt Winterpause», sagte der Trainer. «Wir werden aber trotzdem voll weitertrainieren.»

Bernhard Heusler als Ehrengast an Geburtstagsfeier

Auch ein bisschen feiern liegt drin: Am 13. November steigt zum 50. Gründungstag des Vereins in Diegten eine grosse Party. Als Festredner am Galaabend wird Ex-FCB-Präsident Bernhard Heusler erwartet. Den Spielern des FC Diegten-Eptingen 2 muss er aber nicht mehr erzählen, wie man gewinnt.