Ammoniak ist bei einer Panne in einer Kälteanlage im Keller der Messehalle 1 in Basel ausgetreten. Beim Zwischenfall am Sonntag spätnachts blieb die giftige Substanz im geschlossenen Raum; verletzt wurde niemand. Für Mensch und Umwelt habe keine Gefahr bestanden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Eine Untersuchung läuft.