Amtsantritt Der neue Basler Grossratspräsident zeigt sich bestürzt über die Erdbeben in der Türkei und in Syrien Bülent Pekerman (GLP) wendet sich in seiner Antrittsrede am Mittwoch an die Betroffenen der Naturkatastrophe und ihre Familien. Der erste «höchste Basler» mit Migrationshintergrund ist in einem kurdischen Dorf aufgewachsen.

Bülent Pekerman kandidierte nur ein Jahr nach seiner Einbürgerung für den Grossen Rat. Bild: zvg

Es falle ihm schwer nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien das Grossratspräsidium anzutreten, sagte Bülent Pekerman (GLP) in seiner Antrittsrede am Mittwoch. Von den Erdbeben sind vor allem kurdische Gebiete betroffen. Und Pekerman hat kurdische Wurzeln. Der 45-Jährige wuchs im kleinen Dorf Kelhasan in der türkischen Provinz Konya auf.

«Meine Gedanken sind bei den vielen Menschen in Basel, die in den betroffenen Regionen Verwandte haben und teilweise noch ohne Kontakt in grosser Sorge um ihre Liebsten sind», sagte er in seiner Rede. In einer Zeit, die von internationaler Spannung und Verunsicherung geprägt sei, werde er alles daran legen, dass «wir als Parlament Respekt und Umsicht vorleben».

Der Fahrlehrer und angehende Jurist ist der erste «höchste Basler» mit Migrationshintergrund und ebenso der erste aus der Partei der Grünliberalen. Kaum eingebürgert, habe er 2007 bei der Parteigründung mitgewirkt und nur ein Jahr später für den Grossen Rat kandidiert. Pekerman sass von 2009 bis 2013 bereits im Kantonsparlament und wurde 2020 wiedergewählt.