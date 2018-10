44 Millionen Franken muss die Universität bereits in dieser Leistungsperiode bis 2021 sparen. Sie tut dies nicht nur mit einem Abbau bei den Stellen, sondern auch, indem sie bei den Löhnen spart. Im nächsten Jahr soll den Mitarbeitenden der ordentliche Stufenanstieg verwehrt werden. Bei insgesamt 1500 Stellen rechnet die Uni mit einem Sparpotenzial von 1,5 Millionen Franken. Das stösst den Gewerkschaften sauer auf. In einer ersten Reaktion Ende August verschickten der Personalverband VPOD und der städtische Angestelltenverband (BAV) eine Medienmitteilung, in der sie monierten: «Trotz dem bisher solidarischen Einsatz der Mitarbeitenden, den zusätzlichen Aufwand zu bewältigen, soll ihnen nun der Lohnstufenanstieg verwehrt werden. Statt Dank gibts Demotivation!» Vergangene Woche haben sich die Angestelltenverbände zusammengetan und einen Protestbrief an die Uni-Leitung geschrieben.