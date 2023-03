Analyse Die Credit Suisse ist in der Region Basel längst untergegangen Die Erschütterung durch das Debakel der CS tangiert den Basler Finanzplatz kaum. Die Grossbank und die Branche haben in der Region schon lange an Bedeutung verloren. Andreas Möckli Drucken Teilen

Bald residiert nur noch eine Grossbank am Basler Bankenplatz. Bild: Juri Junkov

Ein Land befindet sich in Aufruhr. Der Kollaps der Credit Suisse und die Notrettung durch den Bund und die UBS bewegen stark. Doch kann es sein, dass die neuerliche Grossbankenpleite hier in der Region trotz aller Aufregung etwas weniger beschäftigt? Ganz nach dem Motto: «Was kümmert die Pharmastadt Basel der Niedergang des Finanzplatzes Zürich?»

Tatsächlich dürfte so manche und manchen in der Region der Gedanke beschlichen haben, welch Glück wir haben, vom Verschwinden der CS nur am Rande betroffen zu sein. Mit 330 Angestellten ist die Grossbank hier mittlerweile ein kleiner Fisch. Dennoch werden auch in Basel Stellen verschwinden, was für die Betroffenen tragisch ist.

Es ist bezeichnend, dass weder die Schliessung der CS-Filiale am Spalenberg vor zweieinhalb Jahren noch das Aus des Standorts am Claraplatz vor drei Wochen irgendwelche mediale Beachtung fand. Zählte die Grossbank vor 15 Jahren in Basel-Stadt, Baselland und im Fricktal 14 Geschäftsstellen, sind es heute in den beiden Basel noch vier, im Fricktal zwei.

Im Mai 2020 wurde ein Farbanschlag auf die Credit Suisse am Spalenberg verübt. Inzwischen wurde die Filiale geschlossen. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Die zürcherischste Bank aller Banken

Ein Blick weiter zurück zeigt, dass die Credit Suisse in der Nordwestschweiz nie die Bedeutung wie in anderen Regionen hatte. Mehr noch als die UBS-Vorgängerin Bankgesellschaft wurde die Credit Suisse als Inbegriff der Zürcher Bank wahrgenommen, die Bank des Zürcher Geldadels und FDP-Filzes.

Es mag klischiert klingen, doch das liess die Basler auf Distanz gehen. Immerhin hatte die Region mit dem Bankverein bis 1998 eine «eigene» Bank, hinzu kamen damals noch unabhängige Privatbanken wie die Sarasin. Auch die CS selbst schien kein übermässiges Interesse an Basel gehabt zu haben. Ihr Filialnetz war nicht so dicht wie jenes anderer Banken.

In der jüngeren Vergangenheit belasteten die sattsam bekannten Skandale das Image der Credit Suisse. Bis auf das Engagement beim Kunstmuseum war die Grossbank auch als Sponsor nicht sonderlich präsent. Bekannte Figuren wie der frühere UBS-Regionenchef Hanspeter Weisshaupt oder Nach-Nachfolger Samuel Holzach fehlten der CS. Bernhard Fischer, noch am ehesten das Basler Aushängeschild der Bank, trat schon vor rund zehn Jahren in das zweite Glied zurück und amtet seither als Leiter Firmenkundengeschäft.

Massiver Abbau innert fünf Jahren

Doch es ist längst nicht nur die Credit Suisse, die den Basler Bankenplatz lieblos behandelte. Schon von der Fusion zwischen Bankverein und Bankgesellschaft zur UBS setzte eine zaghafte Absetzbewegung einzelner Bereiche des Bankvereins nach Zürich ein. Unmittelbar nach der Fusion machten sich die Baslerinnen und Basler noch Hoffnung, der Doppelsitz der neuen UBS in Zürich und Basel würde der Region zahlreiche Bereiche des neuen Bankriesen in Basel bewahren.

Das Logo des Schweizerischen Bankvereins mit Sitz in Basel. Einzig die drei Schlüssel im Logo haben überlebt. Bild: Michael Kupferschmidt / Keystone

Keine fünf Jahre später erfolgte die Ernüchterung: Hauptsitz des Private Banking weg, Medien- und Marketingabteilung weg, weitere Funktionen weg. Innert fünf Jahren verkleinerte die UBS ihre Belegschaft in Basel um knapp 40 Prozent. Der damalige Chef der Basler Kantonalbank, Werner Sigg, kommentierte damals trocken: «Man muss sehen, dass für die Global Players der Finanzplatz Basel Provinz ist.» Es sei logisch, dass aus der Ausrichtung von UBS und CS dieser Platz keine wichtige Rolle spielen könne.

Letztlich beschleunigte die Fusion zwischen Bankverein und Bankgesellschaft den Niedergang des Bankenplatzes nur: Die Höchstzahl an Arbeitsplätzen wurde im Jahr 1993 mit 10’300 Arbeitsplätzen erreicht. Heute sind es noch 6300. Selbst in einer solch langen Zeitspanne von 30 Jahren ist ein Rückgang von 40 Prozent markant. Zum Vergleich: Die beiden Pharmakonzerne Roche und Novartis allein beschäftigen in der Region rund 21’600 Angestellte.

Zürich lief Basel den Rang ab

Der Abstieg des Bankenplatzes war ein schleichender Prozess, der über Jahrzehnte andauerte. Anfang des 20. Jahrhunderts war Basel noch der bedeutendste Finanzplatz der Schweiz. So verlor die Region seit den 1950er-Jahren seine Vorrangstellung als Wirtschafts- und Verkehrszentrum des Landes. Der Ausbau der Flughäfen Zürich und Genf führte dazu, dass sich dort viele bedeutende Unternehmen ansiedelten.

Zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren entwickelte sich Zürich weit dynamischer, in der Limmatstadt wurden etwa mehr neue Firmen gegründet als hier. In der Folge wurden in Basel auch kaum noch neue Banken gegründet.

Inzwischen prosperiert die Region dank Pharma & Co. wieder. Die Fusion zwischen Ciba und Sandoz zur Novartis wurde relativ problemlos verdaut. Im Windschatten von Novartis und Roche sind viele Firmen gediehen, ausländische Unternehmen siedeln ihre europäischen Aktivitäten an, so etwa der Impfstoffhersteller Moderna.

Den Finanzplatz Basel wird diese Entwicklung aber nicht zur neuen Blüte bringen. Die Karawane ist längst weitergezogen. Im aktuellen Umfeld wird dieser Entwicklung kaum jemand nachtrauern. Dennoch ist es auch für Basel kein gutes Omen, dass es künftig nur noch eine Grossbank gibt.