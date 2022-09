Analyse Die guten Seelen dieser Stadt: Kleine Geschäfte brauchen mehr Raum im Zentrum Basels Wie hat sich die Shoppingstadt in den vergangenen Jahren entwickelt? Die Autorin blickt anlässlich ihres Abschieds aus der Lokalredaktion auf Highlights und Tiefpunkte zurück – und nach vorne. Garniert mit ein paar Gedankenspielen, wie das Herz von Basel wieder einzigartig werden könnte. Rahel Empl Drucken Teilen

Seltsam blutleer: die Freien Strasse. Kenneth Nars

Bestimmt waren es tausend. Wahrscheinlich deutlich mehr. In einer 20-jährigen journalistischen Laufbahn kommen so einige Menschen zusammen, die man befragt, von der Kassiererin bis zum Banken-Boss, wahrhaftig. An viele Gespräche mag ich mich ob der schieren Menge nicht mehr oder nur nebulös erinnern.

Den Wortwechsel mit Reiner Wildi, den habe ich indes heute noch im Ohr.

Das Telefonat fand im Januar 2012 statt; Wildi klang verzweifelt. Seine Bijouterie Rüegg im Haus «Zum Kempfen» an der Freien Strasse 69 war nach mehr als 60 Jahren am Ende. Er müsse schliessen, die neue Hauseigentümerin Coop habe den Mietvertrag gekündigt. Wildi gab nach dem Rausschmiss auf; es liesse sich kein neuer Standort an guter Lage und zu einem erschwinglichen Preis finden.

Botty wurde im Jahr 2012 durch Apple aus der Freien Strasse verdrängt. Archiv bz Basel

Solche Gespräche führte ich in dieser Zeit etliche. Im selben Jahr wurde der Basler Schuhhändler Botty an der Freien Strasse 47 durch Apple verdrängt, zwei Jahre später schloss das Traditionsgeschäft Kost Sport, anstelle der Bijouterie Rüegg zog eine Filiale von The Body Shop ein. Der Strukturwandel schlug mit voller Wucht zu.

Entsprechend wurde im Kanon gejammert: Onlinehandel und übermächtige internationale Ketten da, Euro-Krise, Einkaufstourismus und «Geiz-ist-geil»-Mentalität der Konsumenten dort. Und erst noch das neue Verkehrskonzept, dieser Wessels gehöre auf den Mond geschossen. Unbesiegbare Kräfte, angesichts derer man nur die Hände in den Schoss legen und auf den Todesstoss warten konnte. Das Kleingewerbe, es werde aussterben, tönte es von Politikern und Ladeninhaberinnen unisono.

Die Quartiere wurden belebt

Heute wirkt Basels Einkaufsmeile mit einer Kette nach der anderen – wenige Ausnahmen wie das Fotohaus Wolf gibt es noch – seltsam blutleer. Ich halte mich nur ungern in der Freien Strasse auf. Sie langweilt mich. Weil austauschbar, mit praktisch jeder grossen Shoppingstrasse in Westeuropa. Dieser Strukturwandel hat die Strasse umgewälzt und dabei ihre guten Seelen begraben.

Ausgestorben ist das Kleingewerbe entgegen aller düsteren Prophezeiungen dennoch nicht. Es ist vielmehr in die Nebenstrassen der Innenstadt und die Quartiere ausgewichen. Und hat diese belebt. Man denke nur an den Spalenberg, die Feldberg- und Clarastrasse, auch an das Gundeli und die entsprechenden Einzugsgebiete. Und dort wurden in den vergangenen Jahren die Hände eben nicht in den Schoss gelegt, sondern gekrampft. Herumstudiert, angetrieben von ebendieser Krise, wie man das Profil des eigenen Geschäfts schärfen, eine Nische finden und damit aus dem Schatten von Internet und Ketten treten könnte. Viele sind daran gescheitert. Aber noch mehr sind erfolgreich unterwegs.

Positiver Effekt der Pandemie

Diversifizieren: Larvenausstellung bei Ramstein Optik im Februar 2021. Juri Junkov

Nehmen wir als Beispiel Ramstein Optik. Das alteingesessene Geschäft läuft trotz dem Brillendiscounter Fielmann in unmittelbarer Nähe ausgesprochen gut. Inhaber Andreas Bichweiler hat diversifiziert, funktioniert den Laden regelmässig zur Kunstgalerie um. Auch neue Geschäfte sind entstanden, etwa Joyne (ehemals HejKoh) am Spalenberg, ein Laden für Möbel und Wohnaccessoires mit skandinavischem Touch. Alles Dinge, die online erhältlich sind, aber mit integriertem Café und sorgsam kuratierter Produktauswahl bietet sich hier ein Einkaufserlebnis, das man im Netz nicht findet. Entsprechend gross ist die Fangemeinde des Concept Stores. Joyne steht exemplarisch für die Entwicklung, dass die Leute wieder gerne im Geschäft um die Ecke einkaufen, persönliche Kontakte und Beratung schätzen. Das ist als ausgesprochen positiver Effekt der Pandemie und des Strukturwandels zu werten.

Und dann ist da Andrea Otto. Die Frau, die in den vergangenen Jahren etliche Visionen in die Tat umgesetzt hat. Die Modenschau «Catwalk in Public Space» in der Feldbergstrasse etwa oder die enorm beliebten Quartierflohmärkte. Auch die Idee zu «Support your Locals» ist ein Resultat ihrer Initiative. Das Bemerkenswerte: Otto verdient mit solchen Engagements keinen Rappen, sie arbeitet ehrenamtlich. Die Initiativen hat sie mit viel Mut und Durchhaltewillen, aber ohne finanzielle Zuschüsse gestemmt und in ihrer Freizeit – sie führt zwei Geschäfte an der Feldbergstrasse – entwickelt.

Andrea Otto vor ihrem Geschäft Riviera an der Feldbergstrasse. Nicole Nars-Zimmer

Die unbezahlte Arbeit sei ein Grund, wieso sie nicht noch mehr solche Projekte realisiere, sagt Otto. Bei den Flohmärkten hätte man zwar Gelder beantragt und erhalten, aber lediglich für den Aufbau der Administration und der Finanzen. «Sich um finanzielle Zustüpfe zu kümmern, ist meist mit Aufwand verbunden und braucht Zeit, die ich als Selbstständige und zweifache Mutter schlicht nicht habe. Und meist sind solche Partnerschaften auch mit Auflagen verbunden,» sagt Otto.

Immer wieder frage ich mich, wieso der Kanton oder auch Stiftungen solche Leute, die wirklich etwas bewegen, nicht niederschwelliger und unkomplizierter unterstützen können. Der neulich von der Regierung ausgeschriebene Fonds zur Belebung der Innenstadt ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch unterstützt dieser nur neue Projekte. Die Aktion sollte auf bestehende und über das Zentrum hinaus ausgeweitet werden. So könnte aus Andrea Ottos neustem angedachten Projekt Basel Attitude, das die kleinen Läden und Restaurants dieser Stadt in einem Verein zusammenbringen und deren Interessen vertreten will, etwas Grosses werden.

Starke Vertretung aus den eigenen Reihen

Freilich haben wir mit Stadt Konzept Basel unter Leitung von Mathias Böhm bereits eine von Mitgliederbeiträgen finanzierte Institution, die mit immer neuen, zugegeben teils waghalsigen, aber stets sympathischen Events und Aktionen die Stadt kurzfristig belebt – erst vergangenes Wochenende hat das Flâneurfestival dies bewiesen. Trotzdem wäre eine Alternative zum Verein, der sich meist auf das Zentrum fokussiert und mit grossen Playern teils zu eng verbandelt ist, zu begrüssen. Die kleinen Geschäfte und Restaurants brauchen eine starke Vertretung aus den eigenen Reihen, wo sie ihre Bedürfnisse schnell und unkompliziert deponieren können.

Sie fühlen sich, wie ich in den vergangenen Jahren immer wieder heraus gespürt habe, nicht abgeholt, können sich mit Stadt Konzept Basel und insbesondere dem Gewerbeverband, der sich mit Direktor Gabriel Barell durch rechtsbürgerliches Lobbying total ins Abseits manövriert hat, nicht identifizieren. Reto Baumgartner als interne Nachfolgelösung dürfte aufgrund seines langjährigen Engagements und Netzwerks eine durchaus gute Wahl sein, aber ich hätte mir da ein mutigeres Vorgehen gewünscht. Warum nicht jemand Junges mit frischer und vor allem: aktueller Perspektive? Und warum nicht eine Frau? Nach dem Beispiel von Andrea Otto sollte nun jedem klar sein, dass es Frauen von diesem Format genug gibt in dieser Stadt.

Kanton könnte Immobilien an der Freien Strasse erwerben

Das Haus an der Streitgasse in unmittelbarer Nähe zur Freien Strasse konnte von 2020 bis 2021 von kleinen Basler Marken und Läden zwischengenutzt werden. Kenneth Nars

Sie sind jene, die nah am Geschehen dran sind. Die auch wissen, dass das Kleingewerbe gerne wieder nachhaltig präsent wäre in der Freien Strasse. Es bieten sich jedoch kaum Chancen, zurück zu kommen: Die Strasse ist mehrheitlich in der Hand von nationalen und internationalen Immobilienfirmen oder Versicherungsgesellschaften, die meist horrende Mietpreise verlangen. Ausnahme: Die Zwischennutzung «This is Yours» von Stadt Konzept Basel an der Streitgasse, wo in der Liegenschaft im Besitz einer Basler Familie von 2020 bis 2021 lokale Labels ihre Erzeugnisse präsentieren und verkaufen konnten. Das hat Lust auf mehr gemacht. Auf etwas Langfristiges.

Deshalb sei dieses Gedankenspiel erlaubt: Könnte der Kanton Basel-Stadt, der für die Zwischennutzung (!) des Erlenmattplatzes mal eben 1,5 Millionen Franken aus dem Ärmel schütteln kann und für nächstes Jahr wieder ein sattes Plus über 66 Millionen erwartet, sich nicht zum Ziel setzen, eine Immobilie an der Freien Strasse zu erwerben? Und die entsprechenden Lokale zu einem günstigen, ja symbolischen Preis an regionale Marken, Beizer und weiterem Kleingewerbe vermieten? So könnte ein echt Baslerisches Warenhaus entstehen.

Dass die renditegetriebenen Immobilienfirmen und Versicherungen wohl nicht zum Verkaufen bereit sind, ist wahrscheinlich. Doch noch immer befinden sich rund 20 Prozent der Immobilien in privater Hand. Vielleicht wäre da was zu holen –gross denken, im Mikrobereich.

Die neue Tourismusdirektorin Letizia Elia. Nicole Nars-Zimmer

Ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen, dürfte auch aus Sicht der Touristik interessant sein. Basel hätte mit lokalen Warenhaus an Premiumlage ein Alleinstellungsmerkmal im Einheitsbrei der europäischen Haupteinkaufsmeilen. Denn es sind Geschäfte wie diese, die eine Innenstadt einzigartig machen.

Es würde auch zur Strategie der neuen Tourismusdirektorin Letizia Elia passen, die vor einer Woche im Interview betont hat, dass sie Basel als nachhaltige Destination positionieren möchte. Die Frau hat mich mit ihrem Drive und mit ihrer positiven Einstellung sehr beeindruckt.

Es dürfte zu jenen Gesprächen gehören, die mir in Erinnerung bleiben.