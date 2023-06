Analyse Die neue Direktorin des Kunstmuseums steht vor schwierigen Jahren Ihr neues Büro ist nur ein paar Meter vom jetzigen entfernt: Die Wahl von Kunsthalle-Chefin Elena Filipovic zur neuen Direktorin des Kunstmuseums ist erstaunlich. Sie birgt Gefahren, möglicherweise aber auch Chancen. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Nachfolgerin mit Vorgänger: Elena Filipovic und Josef Helfenstein. Bild: Kenneth Nars

Nun haben wir es schwarz auf weiss: Der Steinenberg ist bezwingbar. Elena Filipovic, die 51-jährige Amerikanerin, hat den Gipfel erklommen und wird spätestens in einem Jahr vom Chefbüro der Kunsthalle am Steinenberg ins wesentlich repräsentativere Chefbüro des Kunstmuseums am St. Alban-Graben wechseln.

Dieser Wahl haftet nichts Skandalträchtiges an. Filipovic hat in den vergangenen fast zehn Jahren an der Kunsthalle gute Arbeit geleistet, wie Insider bezeugen – und darum handelt es sich bei Besucherinnen und Besuchern des Hauses am Steinenberg.

Wer war wohl sonst noch im Rennen?

Überraschender ist ihre Wahl aus der Perspektive der räumlichen Nähe und der inhaltlichen Ferne. Zwischen Steinenberg und St. Alban-Graben liegen nur etwa 150 Meter Luftlinie. Das grosse, weltweit bedeutende und vernetzte Kunstmuseum findet also seine Wunschkandidatin für den abtretenden Josef Helfenstein weder in Paris noch in Berlin, weder in Wien noch in Hamburg. Nicht an einem grossen Haus. Sondern um die Ecke, in direktester Nachbarschaft. An einem kleinen Ort für Gegenwartskunst. Es wäre sehr spannend zu wissen, wer denn sonst noch im Rennen gewesen ist. Ohne damit gegen Filipovic argumentieren zu wollen: Grosse Namen der Kunst- und Museumsszene scheinen an diesem Job nicht interessiert gewesen zu sein.

Filipovic ist ausgewiesene Kennerin der Kunst der Gegenwart und des 20. Jahrhunderts. Nach eigener Aussage hat sie sich zwar in ihrem Studium der Kunstgeschichte auch mit der Renaissance beschäftigt. Wer Filipovic wählt, bekommt aber Expertise im Kunstschaffen der vergangenen 50 oder vielleicht 100 Jahre. Insofern ist die inhaltliche Ferne der neuen Direktorin zu grossen Werkgruppen im Kunstmuseum doch bemerkenswert.

Im Netz des neuen und alten Grossbürgertums

Was bedeutet das nun? Elena Filipovic wird sich erst einmal in das gesellschaftliche Netz aus altem und neuem Grossbürgertum einfügen müssen, welches dieses seit Jahrzehnten um das Kunstmuseum herum spinnt und das sich personell nur wenig überschneidet mit dem Verein der Kunsthalle.

Die Tatsache, dass sie auch nach fast zehn Jahren in Basel erst richtig Deutsch lernen muss, deutet auf eine für die designierte Direktorin veränderte Ausgangslage hin: Wer sich in dieser Zeitspanne sprachlich nicht integriert, betrachtet seinen Job als Durchgangsstation.

Da ist rasches Umdenken gefragt. Denn das Kunstmuseum, beziehungsweise die öffentliche Kunstsammlung, ist als Ausdruck des (alt-)baslerischen Selbstverständnisses und Kulturdünkels immer noch gefangen im Zwiespalt: Weltbedeutend nach aussen und entsprechend gewandt, nach innen aber konservativ und wie der Museums-Hauptbau aus den dreissiger Jahren einer Trutzburg gleichend. Dort hat gefälligst noch Deutsch gesprochen zu werden.

Wie schon ihr Vorgänger wird Elena Filipovic keine idealen Startbedingungen vorfinden. Das mag auch zum erwähnten Desinteresse «grosser Namen» beigetragen haben. Während Josef Helfenstein mit unangenehmen «faits accomplis» seines Vorgängers Bernhard Mendes Bürgi zu kämpfen hatte, wird sie ab 2027 vor einem für mindestens drei Jahre wegen Renovation geschlossenen Hauptbau stehen. Dies als Herausforderung zu bezeichnen, wäre beschönigend. Für das Kunstmuseum und damit für die neue Direktorin werden diese Jahre zu einer enormen Belastung werden.

Aussenblick einer Weltbürgerin

Nach aussen hin gibt sich Filipovic diesbezüglich noch gelassen. Im Gegenteil, sagt sie, die Zeit der Schliessung könne eine grosse Chance sein: Nämlich um die so vertrauten Werke der Sammlung in einem anderen, überraschenden Kontext zu zeigen und die verbleibenden zwei Häuser (der Neubau und das Museum Gegenwart) entsprechend zu bespielen. Ja, hier könnte die Stärke der Direktorin Elena Filipovic liegen: Sie bringt den Aussenblick mit und als Weltbürgerin mit Flair für Zeitgenössisches möglicherweise genau jenes Quäntchen Fantasie und Subversion, welches das Museum in den nächsten, schwierigen Jahren braucht.

Eines ist sicher: Den Steinenberg mag Filipovic bezwungen haben. Am St. Alban-Graben folgt aber kein Spaziergang.