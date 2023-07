Analyse Kein Ausweg ohne Ausbau: Warum Basel Rheintunnel und Herzstück unbedingt braucht Eine Stadt, die letztmals für die Verhältnisse der 1960er- und 1970er-Jahre ausgebaut wurde, hält dem 21. Jahrhundert einfach nicht stand. Basel braucht den Rheintunnel und das S-Bahn-Herzstück. Allein das neuste Drama um die Margarethenbrücke zeigt, wie sehr die Region am Anschlag ist. Andreas Schwald Drucken Teilen

Die Brücke des Elends: Seit Jahrzehnten in schlechtem Zustand und dann urplötzlich für den ÖV gesperrt – die Margarethenbrücke zeugt von einer maroden und überlasteten Infrastruktur. Bild: Kenneth Nars

Es wird eng und enger am Rheinknie. Seit der Kanton Basel-Stadt im Jahr 2019 die 200’000er-Marke geknackt hat, geht es mit den Zahlen munter aufwärts. Ende Mai stand Basel bei 205’474 Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine Trendwende ist nicht in Sicht und auch nicht die Absicht. Treibende Kraft ist die Zuwanderung. Der Blick auf die Zahlen hinter dem Wanderungssaldo zeigt: Die bewegtesten Bevölkerungsgruppen bleiben mit knapp 60 Prozent Personen aus dem Ausland und mit knapp 40 Prozent Schweizerinnen und Schweizer.

Diese Menschen kommen wegen Arbeit und Ausbildung. Basel verzeichnet bei den Wandernden mit 80 Prozent den allergrössten Anteil bei den Arbeitstätigen zwischen 18 und 64 Jahren. Logisch: Das sind die Personen, die am meisten Wertschöpfung generieren. Es sind aber auch die Personen, die den grössten Flächenbedarf im Alltag haben. Wer jeden Tag – oder fast jeden Tag – arbeitet, braucht Platz, zu Hause und im Büro, absolviert täglich einen Arbeitsweg und beansprucht auch sonst einiges an Raum und Material. Die wachsende Gesellschaft hat Ansprüche.

Dreissig Jahre Instandhaltung und munteres Projekte-Versenken

Kein Wunder, ist die Basler Infrastruktur an allen Orten überlastet. Volle Strassen, volle Trams und eine S-Bahn, die sich ebenso voll beladen über ein knappes Schienennetz zwängt. In und um eine Stadt, die das letzte Mal zwischen Mitte und kurz vor Ende des 20. Jahrhunderts wesentliche Infrastrukturausbauten erlebte.

In den vergangenen drei Jahrzehnten lag der Fokus auf Unterhalt und kaum auf Ausbau. Die Region schoss unzählige Projekte ab – so etwa den Margarethenstich, das Erlenmatt-Tram, den Gundeli-Tunnel. Der Tenor: Es reicht doch, was wir haben. Und mehr Verkehr wollen wir auch nicht. Obwohl wir ihn ja durch das muntere Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum dauernd produzieren.

Zugleich erinnert man sich etwas ungern an die Tramgleissanierungen in der Basler Innenstadt. Marode Infrastruktur, die dringend ersetzt werden müsste? Wo man hinblickt. Die wegen Einsturzgefahr für Trams und Busse in Windeseile gesperrte Margaraethenbrücke ist dabei nur das Tüpfelchen auf dem i.

Es gibt nur einen Weg – den Weg des Ausbaus

Ja, wir brauchen den Rheintunnel und wir brauchen den Tiefbahnhof Basel SBB. Wir brauchen den S-Bahn-Ausbau und das Herzstück. Da führt kein Weg daran vorbei. Eine Stadt, die für die wirtschaftlichen und demografischen Verhältnisse der 1960er- und 1970er-Jahre gebaut wurde, hält dem 21. Jahrhundert einfach nicht Stand.

Und wir brauchen noch mehr: Wir brauchen diesen Zubringer zum Bachgraben-Areal in Allschwil, wir brauchen den Achtspurausbau der Autobahn zwischen Augst und Schweizerhalle, wir brauchen den Wisenberg-Tunnel für die Bahn.

Und ja, wir brauchen auch die Ausgleichsflächen, wir brauchen Land- und Stadtgrün und Erholungszonen, die nicht aus Pflanzenkübeln und Sonnenschirmen bestehen. Grünflächen, die vielleicht sogar mal Strassen gewesen sein werden, nachmalig umgepflügt und begrünt. Dank einer ausgebauten, zeitgemässeren Infrastruktur an anderen Stellen der Region.

Plötzlich pressiert es enorm

Es reicht eben nicht, was wir haben. Das dürften auch Velofahrer realisieren, die kein anderes Verkehrsmittel benutzen, da sie die Kriterien «schnell», «flexibel» und «günstig» bereits auf zwei Rädern vereinen. Auf Hochfrequenz-Routen sind Beinahe-Unfälle an der Tagesordnung. Und je moderner das Velo ist, desto mehr Raum wird beansprucht: Das motorisierte Cargovelo ist schneller und breiter als jeder Ur-Drahtesel, und ein flottes E-Bike benötigt allein schon aus Sicherheitsgründen mindestens so viel Platz wie ein Moped.

Zuerst brauchen wir also neue Infrastruktur. Der Rheintunnel ist schon zu spät dran und das S-Bahn-Herzstück sowieso. Wenn Politik die Kunst ist, den richtigen Augenblick zu erwischen, dann hat sich die Politik dieser Region weit mehr als einen Tick zu lange über Ansichten statt Realitäten gezankt, während sich die Einwohnendenzahlen munter vermehrten. Zankt sich diese Region noch ein bisschen weiter und schafft sie es nicht, die 2030er-Jahre für die nächsten Ausbauten nutzbar zu machen, bleibt bis weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts nur noch der Blick in die sprichwörtliche Röhre.