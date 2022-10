Analyse Ein Münster ohne Licht: Warum das Ausknipsen der Geschichte zu Verunsicherung führt Die Politik bereitet uns auf Blackouts vor. Dabei täte uns in diesen Tagen ein Blick auf das Glücksrad am Münster oder auch den kämpfenden Ritter Georg besonders gut. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Beim Eindunkeln ist an der Fassade des Münsters noch zu erkennen, wie Ritter Georg seinen Drachen erlegt. Kurz danach aber nicht mehr, denn beleuchtet wird nicht mehr. Kenneth Nars

Ein kurzes Innehalten am Basler Münster lohnt sich gerade in diesen Tagen. An seiner Nordfassade, kurz bevor man die Pfalz betritt, befindet sich das Glücksrad aus dem frühen 13. Jahrhundert. Es ist eine wunderbare Allegorie auf die menschliche Existenz. Ganz oben thront der König. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Denn das Schicksal, welches das Rad zum Drehen bringt, sorgt dafür, dass sich die Verhältnisse ändern. Niemand, auch nicht der Mächtigste, kann sich seinem Fall entziehen. Und schon bald sitzt ein anderer dort oben im Licht, wo man sich gerade gesonnt hatte. An der Hauptfassade wiederum, hin zum grossen Platz, kämpft Ritter Georg gegen den Drachen. Er wird, so weiss es die Überlieferung, gewinnen und das Böse besiegen.

Eine Massnahme mit erzieherischer Komponente

Seit Ende September können wir diese Figuren nach Einbruch der Dämmerung nur noch erahnen. Die Basler Regierung hat nämlich beschlossen, aus Stromspargründen die Lichter an den grossen Gebäuden der Stadt zu löschen. Auch am Münster. Damit lässt sich tatsächlich ein bisschen Energie sparen. Aber dieser Beschluss geht weit über eine konkrete Sparmassnahme in Kilowattstunden hinaus. Sie hat Symbolcharakter und eine erzieherische Komponente. Liegen die historischen Monumente dieser Stadt im Dunkeln, so wird es für die Einwohnerinnen und Einwohner fast zur moralischen Pflicht, ebenfalls das Licht zu löschen.

Aber droht uns wirklich ein Stromengpass in den kommenden Wintermonaten? Während die Wortmeldungen aus der Stromwirtschaft ein undeutliches Bild zeichnen, ist es die Politik, die ein düsteres Szenario skizziert und uns auf mögliche temporäre Ausfälle oder gar Blackouts vorbereitet. Klar wird jedenfalls, dass uns als Land Isolation in der heutigen Zeit keinen Deut voranbringt. Unsere Abhängigkeit von unseren Nachbarn, gerade auch bei der Energieversorgung, lässt sich nur von rechten Ideologen negieren.

Nun muss man allerdings auch dazu sagen, dass die Gemütslage der Schweizerinnen und Schweizer eine gänzlich andere ist als zum Beispiel jene der Deutschen. In unserem nördlichen Nachbarland hinterlassen die Jahre der Kriegsentbehrungen im vergangenen Jahrhundert immer noch ihre Spuren. Ebenso zu erklären ist das fast blinde Vertrauen in die Unterstützung des Staates. Die aktionistische Politik der Ampel-Regierung widerspiegelt diese Geisteshaltung der Gesellschaft. In der Schweiz hingegen scheint der allgemeine Grad der Beunruhigung deutlich kleiner. Was wiederum mit unserer nach wie vor stabilen Wirtschaft, der deutlich geringeren Inflation und dem im Durchschnitt deutlich besseren materiellen Wohlergehen der Bevölkerung zusammenhängt. In der Coronakrise hat sich die Eidgenossenschaft zudem, im Gegensatz zu unseren direkten Nachbarländern, vergleichsweise wohltuend zurückgehalten mit Massnahmen, die unsere individuelle Freiheit beschränkt hätten.

Der Schein der Sicherheit trügt

Ob man diese grobe Analyse nun teilen mag oder nicht: Auffallend ist bei einem Rundgang durch die Stadt Basel und die Region, wie weit entfernt Krieg und Krise sind. Die wenigen tausend Kilometer zwischen uns und der Ukraine und Russland, dieser Katzensprung in Zeiten moderner Mobilität, erscheinen wie Lichtjahre. Kaum eine Strasse, ein Schienenstrang oder ein Gebäude, an denen nicht gebaut und gewerkelt wird. Kaum eine Institution im sozialen oder kulturellen Bereich, die nicht von der öffentlichen Hand finanziell unterstützt und am Leben erhalten wird. Kaum eine Massnahme für den Klimaschutz, die nicht ergriffen würde.

Machen wir uns aber nichts vor: Der Schein der Sicherheit und der Distanz trügt. Das Glücksrad am Münster erinnert daran, dass jeder König einmal fallen kann. Und das völlig unabhängig von moralischen Kategorien wie «gut» und «böse». Auch in diesem Licht betrachtet, erweist sich die Massnahme der Basler Regierung, die Monumente der Stadt in der Nacht unbeleuchtet zu lassen, als falsch. Abgesehen von der diffusen Bedrohungslage, welche den Entscheid fragwürdig macht, führt das Ausknipsen von Traditionen und Geschichte zu Verunsicherung. Es wäre aus heutiger Perspektive ebenso falsch, die Herbstmesse wegen ihres Stromverbrauchs abzusagen. Ihre Durchführung allein hätte den Nebeneffekt, dass im Schein der Lichter der Bahnen und Stände auf dem Münsterplatz auch Ritter Georg nachts wieder gut zu sehen wäre.