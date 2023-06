Analyse Erste Hürde für Rheintunnel genommen – jetzt kommt erst die harte Polit-Arbeit Der Nationalrat hat dem Strategischen Entwicklungsprogramm des Bundes zugestimmt – und damit auch dem A2-Rheintunnel für Basel. Eine Volksabstimmung steht aber so gut wie ins Haus. Jetzt sind die Regierungen in der Pflicht, damit das Projekt nicht doch bachab geht. Andreas Schwald Drucken Teilen

Der Nationalrat hat dem Strategischen Entwicklungsprogramm (Step) des Bundes und damit dem Rheintunnel für Basel-Stadt zugestimmt – ohne weitere Änderungen anzunehmen. Heftiger Gegenwind kam vor allem von linker und grüner Ratsseite, aber auch aus liberalen Kreisen waren Zweifel an einem Ausbau des Nationalstrassennetzes zu hören. Entsprechend war die lange Ratsdebatte geprägt von grundsätzlichen und ideologischen Auseinandersetzungen: Auf die Strasse zu setzen sei rückwärtsgewandt, hiess es, und immer wieder wurde dieses Bonmot bemüht: «Wer Strassen baut, sät den Verkehr».

Dieser Streit um das 11,6 Milliarden Franken teure Infrastrukturprogramm dürfte in den nächsten zwei Jahren wohl auch die Debatte um einzelne Step-Posten wie den Rheintunnel bestimmen, wenn nicht sogar übertönen. Ein Referendum ist schon angekündigt und dürfte problemlos zustandekommen. Es wäre das erste Mal, dass die Schweizer Bevölkerung über einen konkreten Ausbauschritt des Nationalstrassennetzes abstimmt. Angesichts des Zeitgeistes, der zwischen Innovations-Hoffnungen und Klimaschutz-Aktivismus schwankt, dürfte dieser Abstimmungskampf entsprechend ruppig ausfallen.

Für die Debatte um die Zukunft der Autobahn in der Region Basel ist das eine kritische Phase. So lange ein nationaler Abstimmungskampf um das Gesamtpaket läuft, besteht die Gefahr, dass lokale Auseinandersetzungen um flankierende Massnahmen oder Forderungen nach einem regionalen Mobilitätskonzept für eine Weile erneut in den Hintergrund treten.

Es obläge ohnehin den beiden Kantonen Basel-Stadt und Baselland, einen verkehrsplanerischen Befreiungsschlag in dieser rapide sich verdichtenden Region vorzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine produktive Diskussion über die künftige Strassenplanung dieser trinationalen Grenzregion geführt werden kann, sinkt allerdings drastisch.

Dass solch hochaufgelöste regionale Bedürfnisse in einer nationalen und vom Zeitgeist beherrschten Debatte dieses Ausmasses kaum Gehör finden, ist klar. Das zeigten die Anträge der Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss, welche erstens die Ersatzflächen für die Dreirosenanlagen im Step festschreiben wollten und zweitens eine Prüfung von Tempo 60 auf der Osttangente verlangten. Beide wurden ohne nennenswerte Diskussion abgelehnt.

Es bleibt also erst recht an den Regionen, Lösungen für flankierende Massnahmen in den Anrainer-Gemeinden und Visionen für die künftige Mobilität des Nah- und Fernverkehrs zu finden. Damit gelangen die Basler Baudirektorin Esther Keller (Grünliberale) und der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) in die Pflicht, aber auch in die Bredouille: Ihre Parteien äusserten sich gleichermassen kritisch gegenüber dem Strassenausbau, ihre jeweilige Regierungsverantwortung jedoch verlangt nach pragmatischen und vor allem aktiv gestalteten Lösungen.

Dass Kopfeinziehen dabei nicht die passende Strategie ist, zeigte sich schon in den Monaten vor der Nationalratsdebatte. Parteien beider Basel, aber auch Gemeinden und Stadtquartiere meldeten sich angesichts des Rheintunnels zusehends prononcierter zu Wort.

Die Volksabstimmung über das Strassenausbau-Paket muss also auch zur Chance für die regionale Mobilität werden: Wollen die Regierungen, dass der Step mit dem Rheintunnel von der breiten Bevölkerung angenommen wird, müssen sie mehrheitsfähige flankierende Lösungen vorlegen. Mit einer einfachen Ja-Empfehlung und dann mal Weiterschauen dürften die jetzt schon kritische Körperschaften kaum weiter überzeugt werden.