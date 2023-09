Analyse Roche und Novartis in der Kritik: Die Formschwäche ist noch kein Alarmsignal Die Region kann sich über die beiden Pharmagiganten glücklich schätzen. Zwar waren die beiden Basler Firmen auch schon in besserer Verfassung, doch die Situation ist nicht so dramatisch, wie die Berichterstattung vermuten lässt. Andreas Möckli Drucken Teilen

Was alle wissen oder ahnen konnten, ist nun definitiv. Die Credit Suisse, vor 167 Jahren gegründet, wird zu Grabe getragen. Übrig bleibt eine Monsterbank mit einer Monopolstellung in mehreren Geschäftsfeldern. Während die CS in der Region Basel nie die Bedeutung anderer Banken erlangte, verabschiedete sich die UBS nach der Fusion des Basler Bankvereins mit der Zürcher Bankgesellschaft auf Raten.

Kein Wunder also, dass der Untergang der CS hier die Gemüter weit weniger bewegt als andernorts in der Schweiz. Glücklich darf sich schätzen, wer immer noch über zwei Giganten verfügt: Nach Nestlé sind Roche und Novartis die beiden wertvollsten Schweizer Unternehmen. Die UBS folgt mit grossem Rückstand auf Platz vier.

Die Gewinne von Roche und Novartis sprudeln zuverlässig und sorgen bei den Aktionären für jährlich steigende Dividenden. Derweil kann sich Basel-Stadt mit den Pharma-Steuereinnahmen so manchen Luxus leisten, der für andere Kantone unbezahlbar erscheint. Im Gegensatz zu den Grossbanken geschäften die beiden Konzerne in den vergangenen Jahren erstaunlich skandalfrei.

Alles eitel Sonnenschein also?

Vorbei die Zeiten, als Novartis in den USA wegen unerlaubter Verkaufspraktiken regelmässig zur Kasse gebeten wurde. Bei Roche liegen solche Geschichten noch länger zurück. Nur ältere Semester können sich an den Vitaminskandal erinnern. Skandalös muten einzig die Gewinnmargen an. Im Fall von Roche beträgt sie im Pharmageschäft über 32 Prozent.

Alles eitel Sonnenschein also? Wer in den vergangenen Monaten die Wirtschaftspresse gelesen hat, kann zu einem anderen Schluss kommen. Insbesondere die Artikel über Roche sind alles andere als schmeichelhaft und mögen den einen oder anderen Aktionär in Versuchung führen, ein Antidepressivum zu schlucken.

Roche leiste sich zu viele Flops, schrieb die «NZZ am Sonntag», der Pharmakonzern sei «vom Thron verstossen» worden, urteilte die «Handelszeitung», während der «Tages-Anzeiger» eine ausgemachte Krise diagnostizierte. Die Firma kämpfe nicht nur mit dem Umsatzrückgang, sondern werde von den Investorinnen nicht beachtet und sei mit mehreren Forschungsflops konfrontiert. Im März löste Thomas Schinecker den langjährigen Roche-Chef Severin Schwan ab.

Angst vor zu teuren Übernahmen

Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» arbeitete sich kürzlich an der Beziehung zwischen dem Management und den Erbenfamilien ab. Das Zusammenspiel habe lange als Erfolgsgarant gegolten, nun zeigten sich die Nachteile. Roche, nicht zuletzt unter der Führung von Schwan, sei mutlos, Zukäufe seien stets als zu teuer taxiert worden. Vielmehr habe sich der Konzern dazu entschieden, die Beteiligung von Novartis für 19 Milliarden Franken zurückzukaufen. Mit der Vernichtung der Aktien wurde die Stimmkraft der Besitzerfamilie nochmals markant erhöht.

Operativ muss sich Roche den Vorwurf gefallen lassen, den Anschluss in zwei wichtigen Krankheitsgebieten verpasst zu haben: Krebs und Fettleibigkeit. Besonders bitter ist der Verkauf eines Gewichtssenkers an den US-Konkurrenten Eli Lilly, wie etwa die «NZZ am Sonntag» notierte. Es sind gerade diese Medikamente, welche die Fantasie der Investorinnen und Investoren derzeit beflügeln.

Novartis musste sich weniger Kritik anhören. Aufhorchen liess eine Episode, die aus dem Hause NZZ stammt. So habe sich der Verwaltungsrat im vergangenen Jahr nach einer Alternative für Konzernchef Vas Narasimhan umgesehen. Ihm wurde vorgeworfen, seit seinem Amtsantritt 2018 drei teure Übernahmen getätigt zu haben, damit aber nur wenig Erfolg vorweisen zu können. Die ebenfalls 2022 angekündigte Reorganisation habe ihm aber Luft verschafft, ein Wechsel an der Spitze in einer solchen Phase wäre nicht opportun gewesen.

Die beiden Konzerne haben auch Trümpfe in der Hand

Was ist also dran an der Kritik, die vor allem Roche ungewohnt scharf trifft? Eine Kumulation von Rückschlägen und Phasen tieferen Wachstums kommen immer wieder vor. Das ist schlicht Teil des Geschäfts in der Pharmaindustrie. Severin Schwan etwa wurde damit zwei Jahre nach seinem Amtsantritt 2010 konfrontiert. Mehrere vielversprechende Hoffnungsträger in der Medikamenten-Pipeline entpuppten sich als Flops.

Klar ist, dass vorerst weder Roche noch Novartis bei den Gewichtssenkern, den neuen Heilsbringern der Pharmaindustrie, etwas zu bieten haben. Zwar sind die Hürden bei der Krebsbekämpfung höher geworden, dennoch bleibt sie die wichtigste Einnahmequelle. Gleichzeitig halten die Firmen auch Trümpfe in der Hand, etwa in der Behandlung von multipler Sklerose, der Bluterkrankheit oder erhöhter Cholesterinwerte.

Zudem tun sich auch immer wieder neue Opportunitäten auf. So arbeitet Roche etwa an einem Wirkmechanismus, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Das könnte etwa Alzheimer-Medikamenten einen bedeutenden Vorteil schaffen. Ein Gebiet, auf dem Roche im vergangenen Jahr ebenfalls einen Flop hinnehmen musste.

Gewiss waren die beiden Basler Pharmakonzerne schon in besserer Verfassung. Es ist aber auch klar, dass es bei derart hohen Umsätzen nicht immer gelingt, die Vorjahresmarke zu übertreffen. Das mag an der Börse und in den Medien auf Missfallen stossen. Ein Alarmsignal ist das aber noch lange nicht.