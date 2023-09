Analyse Technologischer Fortschritt statt Konsumverbote: So gelingt die Klimawende in Basel Der Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist lange und beschwerlich. Technologische Innovationen sind der Schlüssel dazu, dass wir die gesteckten Klimaziele gemeinsam mit der Bevölkerung und der Wirtschaft erreichen. Hans-Martin Jermann Drucken Teilen

Diese Teilnehmer einer Basler Klimademo sehen einen Widerspruch zwischen ökologischen und wirtschaftlichen Zielen. Doch ohne wirtschaftliche Innovation wird die Wende nicht zu schaffen sein. Georgios Kefalas (16. Februar 2020)

Der Weg hin zur Klimaneutralität ist beschwerlich. Bis 2037 sollen die in Basel-Stadt beim Heizen von Gebäuden, im Verkehr, in der Industrie und der Kehrichtverbrennung verursachten CO 2 -Emissionen eliminiert werden. Dieses Ziel ist ambitioniert genug – doch noch immer weit weg davon, dass die Baslerinnen und Basler nachhaltig leben.

Denn in der vorliegenden Strategie hin zu netto Null nicht inbegriffen sind etwa der Flugverkehr sowie Emissionen, die bei der Produktion von Gütern verursacht werden, die in den Stadtkanton importiert werden. Also die Energie in den Bananen im Supermarkt oder in den Bauelementen für den Roche-Turm. Diese indirekten Emissionen sind viel höher als die direkten hier im Stadtkanton.

Zynismus ist nicht angebracht - Alarmismus allerdings auch nicht

Die CO 2 -Ziele lassen sich ohnehin nicht erreichen, finden einige Rechtsbürgerliche. Eine zynische Haltung, die vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels die Augen verschliesst. Die alarmierenden Fakten verleiten auf der anderen politischen Seite zu radikalen Verbots- und Verzichtsforderungen. Diese werden kaum erfolgreich sein, da sie Bedürfnisse negieren und teilweise demokratische Prozesse aushebeln wollen. Da werden ausgerechnet jene, die von einer intakten Umwelt zuallererst profitieren sollten, nicht mitmachen: die Menschen.

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Weg in kleinen Schritten, aber beharrlich zu gehen. Klimaschutz muss nicht mit einem Verlust an Lebensqualität verbunden sein. Ein gutes Beispiel ist das Auto: Um das Bedürfnis zu befriedigen, von A nach B zu gelangen, ist es einerlei, ob ein Elektroauto oder ein Benziner eingesetzt wird. Noch vor zehn Jahren glaubte die Autoindustrie nicht an den Elektroantrieb. Noch immer sind erst 18 Prozent der Schweizer Neuwagen E-Modelle.

Trotzdem ist der Technologie-Entscheid längst gefallen – auch weil die EU ab 2035 keine Neuwagen mit fossilem Antrieb mehr zulässt. In Basel wird über ein Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur diskutiert. Bis 2030 sollen 15'000 Ladestationen erstellt werden. So wird sich die E-Mobilität in Basel durchsetzen.

Innovation, die durch Regeln und Anreize beschleunigt wird

Die Wende gelingt, wenn technologische Innovation durch gesetzliche Regeln und Anreizprogramme beschleunigt wird. Damit Basel klimaneutral werden kann, müssen laut Regierung Emissionen an der Quelle – etwa bei der Kehrichtverbrennungsanlage – abgeschieden werden können. Die nötigen Technologien stecken in den Kinderschuhen. Aber weil die gesamte Menschheit Interesse daran hat, sind die Hoffnungen berechtigt, dass die Entwicklung rasant vonstatten gehen wird. Ähnliches gilt für den Flugverkehr.

Auch wenn es uns Überflussmenschen gut tut, kürzerzutreten und auch mal zu verzichten. Der Schlüssel, dass wir in Basel die Klimaziele erreichen, ist der technologische Fortschritt.