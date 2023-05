Analyse Wenn Amor sich in die Politik einmischt Die Beziehung zwischen SP-Politikerin Jessica Brandenburger und Mitte-Präsident Balz Herter zeigt, wie schwierig die Abgrenzung zwischen privat und öffentlich sein kann. Jonas Hoskyn Drucken Teilen

Jessica Brandenburger und Balz Herter im Grossen Rat Bild: Michael Fritschi

«Das Private ist politisch» – selten fasst ein Slogan derart gut ein Thema zusammen wie die alte Feministinnen-Weisheit aktuell. Der Umstand, dass die (Noch-)Co-Präsidentin der SP Jessica Brandenburger und Mitte-Präsident Balz Herter eine Beziehung haben, schüttelte seit Bekanntwerden die Basler Politlandschaft tüchtig durch. Die Beziehung der beiden, die sich im Grossen Rat meist als politische Gegner gegenüberstehen, wirft schwierige Fragen der Trennung zwischen Privatsphäre und öffentlicher Rolle auf, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt – gerade in einer Stadt wie Basel, der «Weltstadt im Taschenformat».

Mit etwas Abstand scheint klar, dass Brandenburger und Herter das Thema unterschätzt haben. Dass sich mittlerweile weit über die Kantonsgrenzen die Medien ob der parteiüberschreitenden Liebe das Maul zerreissen – geschenkt. Welche Konsequenzen das Ganze bisher vor allem für die SP-Politikerin haben wird, damit haben sie kaum gerechnet.

Der Rücktritt von Brandenburger als Wahlkampfmanagerin von SP-Ständerätin Eva Herzog war die Folge des deutlichsten Interessenkonflikts. Den Wahlkampf gegen ihren Partner zu organisieren, wäre nicht verstanden worden. Dass sie nun auch ihr Amt als Co-Parteipräsidentin zur Verfügung stellt, ist konsequent.

Schnell liegt der Gedanke auf der Hand, dass einmal mehr die Frau ihre Ansprüche zurückstellen muss, wenn es hart auf hart kommt. Allerdings verbirgt sich dahinter ein ebenfalls problematischer Gedankengang. Man würde Brandenburger nämlich absprechen, autonom über ihre politische Karriere entschieden zu haben.

Vielmehr dürfte es für Brandenburgers Abgang noch weitere Gründe geben. Dem Vernehmen nach hängt im SP-Präsidium schon länger der Haussegen schief. Und die Partei steht unter Druck: In fünf Monaten stehen die nationalen Wahlen an. Die SP droht einen ihrer beiden Sitze im Nationalrat zu verlieren. Entsprechend früh sind die Genossinnen und Genossen in den Wahlkampf gestartet.

Für Herter dagegen scheint das Ganze keine weiteren Auswirkungen zu haben. Bisher sind keine Forderungen zu hören, dass er als bürgerlicher Ständeratskandidat und/oder Mitte-Parteipräsident zurücktreten soll. Das ist umso bemerkenswerter, als dass er die bürgerlichen Partner offenbar erst über die Beziehung informierte, als sich diese bereits für ihn als Ständeratskandidaten entschieden hatten. Entsprechend könnten diese durchaus Intransparenz vorwerfen.

Einerseits sitzt Herter aber parteiintern offenbar fester im Sattel. Gleichzeitig muss man ganz nüchtern feststellen, dass die Bürgerlichen nicht einfach einen besseren Kandidaten gegen die ohnehin kaum schlagbare Eva Herzog aus dem Hut zaubern könnten. Kaum zu beantworten ist aus heutiger Sicht, ob und wie stark Herters politische Glaubwürdigkeit bei der Basis gelitten hat. Möglicherweise – und das ist nicht zynisch gemeint – kann eine Nähe zur SP politisch sogar nützlich sein. Links mit Verständnis für die Wirtschaft beziehungsweise bürgerlich mit sozialem Touch ist in Basel schon länger ein Erfolgsgarant.