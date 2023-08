Analyse Wie Basel vermöbelt wird Der öffentliche Raum in der Stadt wird immer mehr zugestellt mit Mobiliar. Das geschieht oft aus guten Motiven heraus - ist im Ergebnis aber oft schauderhaft. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Gut gemeint, scheussliches Resultat: Die Flaneur-Liegen auf den Stufen des Theaters. Im Hintergrund Bäume und Sträucher in Töpfen. Bild: Kenneth Nars

Es gab eine Zeit, vor etwa zwanzig Jahren, da machte der Begriff der Mediterranisierung die Runde. Jedermann und jedefrau in unseren Breitengraden empfand das «Savoir vivre» der Menschen im südlichen Europa (oder das, was man dafür hielt) als nachahmenswert. Aus heiterem Himmel. Das Feriengefühl wurde domestiziert, das Leben begann sich in den warmen Tagen und lauen Nächten auf den Strassen und Plätzen abzuspielen.

Der öffentliche Raum der biederen Schweizer Städte wurde zur Bühne für ein anderes Lebensgefühl: Ein lautes, fröhliches, bisweilen allzu extravertiertes, das naturgemäss auch zu Konflikten führte und die Stadtplaner über Nutzungsdruck, Lärmstufenpläne und Bespielung des öffentlichen Raums nachzudenken zwang.

Ein Catwalk und halbnackte Eitelkeiten

Geblieben ist aus dieser Zeit viel und wenig zugleich. Zwar ziehen die Sommertage die Menschen immer noch in Massen nach draussen. In Basel wird die Steinenvorstadt zum Catwalk der Agglomerationsphantasien, das Rheinufer zum Laufsteg der halbnackten urbanen Eitelkeiten. Der Klimawandel - obwohl auch schon vor zwanzig Jahren in vollem Gang, aber noch nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen - legt jedoch Sommer für Sommer einen Trauerschleier über das bunte Treiben. Das damalige Grundgefühl des «endlich nach draussen» ist einem «nach draussen zum Trotz» gewichen.

Geblieben ist auch die Frage, wie der Stadtraum angesichts der neuen Herausforderungen und Begehrlichkeiten der Nutzung auszusehen hat. Vor gut zwanzig Jahren ist in Basel dazu eine bemerkenswerte Debatte entflammt: Das Baudepartement unter seiner sozialkonservativen Vorsteherin Barbara Schneider sah in den Plastikstühlen, die dank der Mediterranisierung auf den Trottoirs wie Pilze aus dem Boden zu spriessen begannen, ein ästhetisches No-Go.

Der Monobloc ist der am weitesten verbreitete, aber auch umstrittenste Stuhl der Welt. Bild: Kenneth Nars

Das Modell des weissen, so genannten Monobloc wurde 2005 kurzerhand verboten und aus dem Basler Strassenbild verbannt. Zwölf Jahre später fiel das Verbot wieder - und doch hat sich seither, so der subjektive Eindruck, allgemein eine etwas edlere Ästhetik bei der Bestuhlung der Allmend durchgesetzt.

Schönes Hocken, nacktes Überleben

Heute hat die Menschheit andere Probleme als Ästhetik. Es geht nicht mehr ums schöne Hocken, sondern ums nackte Überleben. Seit Monaten wird in Basel wettgerüstet: Wer pflanzt wo mehr Kübel mit Grünzeug? Die Dreirosenbrücke mit ihren kümmerlichen Topfpflanzen ist als Paradebeispiel eines kaum zu überbietenden Behördenopportunismus zu nennen. Oder das «Rundbänggli» am oberen Ende der Freien Strasse, Ecke Bäumleingasse: Auf den neuen, kalt-grellen Bodenbelag aus Alpnacher Quarzsandstein (punktuell mit immer mehr Kaugummi verziert) wird lieblos eine pseudo-heimelige Möblierung mit Rundumsicht hingeklatscht, in ihrer Mitte ein Töpfchen mit Bäumchen (oder ist es ein Sträuchchen?).

Die bepflanzten Kübel auf der Dreirosenbrücke. Bild: Zvg

Im besten Fall ist das hilflos. Wie damals, als die Mediterranisierung zum Gebot der Stunde wurde und man sich mit der Übernutzung der Allmend auseinandersetzte, kämpfen heute die Stadtplanerinnen und Stadtplaner mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den urbanen Raum. Beziehungsweise der Frage, wie man der Erwärmung Herr werden kann. Auf diesen Zug längst aufgesprungen ist auch «Stadtkonzept Basel», die frühere «Pro Innerstadt».

So rührig und rührend sich diese Organisation um das Wohlergehen Basels als Dienstleistungs- und Tourismuszentrum kümmert – so sehr muss man ihre Interventionen im öffentlichen Raum hinterfragen. Die Sitzgelegenheiten, die seit einigen Wochen hier und dort teils auch mit Grüngarnitur anzutreffen sind, wirken erstens weitestgehend sinnfrei aus Sicht der (Be-)Nutzung und sind zweitens aus ästhetischer Warte von einer Scheusslichkeit, die ihresgleichen sucht (übertroffen lediglich von den fahrenden Werbeträgern, die sich im Volksmund Drämmli nennen).

Nützlich und schön

Hat sich diese Objekte in der pastellfarbigen Flaneur-Identity vorab eigentlich niemand angeschaut? Oder anders gesagt: Darf heute alles, was irgendwie der Bekämpfung der Klimaerwärmung dienen soll, aussehen, wie es will? Ich finde: Nein. Man mag heute über das Plastikstuhlverbot von 2005 schmunzeln, aber letztlich hat es den übelsten Entgleisungen im Stadtbild einen Riegel geschoben. Die Klimaerwärmung ist kein Grund, dass wir uns in einer ästhetisch abschreckenden, zugemöbelten Umwelt aufhalten müssen. Im Gegenteil: Erfindergeist bedeutet auch, den nützlichen Dingen eine schöne Form geben.