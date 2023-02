Analyse zu Novartis und Roche Die Basler Pharma steht im Gegenwind Stetig höhere Umsätze bedingen stetig verkaufsstärkere Medikamente. Das wird für die beiden Basler Unternehmen zunehmend schwierig. Andreas Möckli Drucken Teilen

Vas Narasimhan (46) ist seit fünf Jahren Chef von Novartis, Thomas Schinecker (47) übernimmt im März von Severin Schwan. Bilder: Keystone

Krank werden die Menschen immer. Die Pharmaindustrie «profitiert» von diesem banalen Grundsatz. Wirtschafts- oder Energiekrisen gehen an der Branche zumindest zahlenmässig meist spurlos vorbei. Im Unterschied zu den beiden Zürcher Grossbanken wuchsen die Basler Pharmakonzerne in den vergangenen Jahren stetig, die Gewinne und Dividenden ebenso. Gab es auch manchmal eine Delle, der Trend war eindeutig.

Das war auch im vergangenen Jahr nicht anders. Die Ergebnisse von Roche und Novartis sind respektabel. Solides Wachstum, satte Margen von deutlich über 30 Prozent und Milliardengewinne zeugen davon.

Dennoch bläst beiden Konzernen ein härterer Wind ins Gesicht als auch schon. Denn weit mehr als die Betrachtung der Vergangenheit interessiert der Blick in die Zukunft. Roche noch mehr als Novartis glänzt derzeit nicht mit einer prall gefüllten Pipeline an neuen Medikamenten. Diese stets wieder neu zu bestücken, war schon immer die grösste Herausforderung der Branche. Doch je grösser Roche und Novartis werden, desto schwieriger wird es, umsatzträchtige Medikamente zu entwickeln, um das Wachstum weiterzuführen.

Versinkt die erfolgsverwöhnte Roche im Mittelmass?

Roche musste im vergangenen Jahr gleich drei Forschungsflops hinnehmen. «Der erfolgsverwöhnte Pharmariese droht ohne neuen Schub im Mittelmass zu versinken», schrieb kürzlich die «NZZ am Sonntag». Gerade in der einstigen Paradedisziplin Krebsbekämpfung tut sich Roche seit einiger Zeit schwer. Nach Jahren der Dominanz haben andere Mitbewerber wie die amerikanische Merck aufgeholt.

Mit der Behandlung von Alzheimer hätte sich Roche nur allzu gerne ein neues, lukratives Therapiegebiet eröffnet. Diese Hoffnung hat sich vorerst zerschlagen. Nun muss unter anderem ein neues Augenmedikament in die Bresche springen. Ob das reicht?

Severin Schwan (links) Franz B. Humer an einer Medienkonferenz in Basel im Jahr 2014. Bild: Walter Bieri / Keystone

Der künftige Konzernchef Thomas Schinecker übernimmt ein schweres Erbe von Noch-Amtsinhaber Severin Schwan. Nach 15 Jahren operativer Regentschaft steigt dieser im März zum Präsidenten des Verwaltungsrats auf. Der 55-jährige Österreicher muss nun zeigen, dass er seinem Nachfolger einen ebenso reibungslosen Wechsel ermöglicht, wie dies einst Franz Humer mit Schwan selber gelang.

Entlassungswellen von Novartis schaden dem Standort nicht

Novartis ist derweil wie so oft in der Vergangenheit mit einem Umbau beschäftigt. Im vergangenen Jahr wurde die Krebssparte wieder in die Pharmadivision eingegliedert, während diese in zwei selbstständige geografische Einheiten – USA und der Rest der Welt – aufgetrennt wurde. Nicht zuletzt wegen dieser Reorganisation baut der Konzern global 8000 Stellen ab, davon 1400 in der Schweiz.

Es gehört zur traurigen Realität des Konzerns, in fast schon berechenbarer Regelmässigkeit Arbeitsplätze abzubauen. Novartis tut sich schon seit längerem schwer mit der Verkündung dieser unangenehmen Nachrichten. Der jüngste Tiefpunkt: Im vergangenen Sommer wurden lediglich einzelne Medien bedient, eine offizielle Mitteilung gab es nie.

Baut in fast schon berechenbarer Regelmässigkeit Arbeitsplätze ab: der Basler Pharmakonzern Novartis. Bild: Raphael Alù

Obwohl Novartis gerade auch am Basler Hauptsitz über die Jahre mehrere tausend Stellen abbaute oder in Tieflohnländer verschob, hat dies der Attraktivität des hiesigen Standorts keinen Abbruch getan. Selbst in den Arbeitslosenzahlen des Stadtkantons hat sich dies kaum je niedergeschlagen. Der sogenannte Life-Science-Cluster besteht eben nicht nur aus Roche und Novartis. So ist etwa der Pharmazulieferer Lonza zuletzt stark gewachsen, Firmen wie Moderna siedeln sich hier an, in Allschwil entsteht ein Cluster im Cluster.

Novartis will mit all diesen Entlassungswellen schlicht profitabler werden. Der Konzern folgt damit der kalten Logik des Kapitalismus – und ist dabei bei weitem nicht allein. Das Verhalten von Novartis fällt in Basel vor allem daher auf, weil Roche viel seltener zum Rotstift greift. Das hat vor allem damit zu tun, dass Roche seit längerem rentabler geschäftet als der Lokalrivale. Zudem halten die Erben der Gründerfamilie das Roche-Management beim Thema Stellenabbau zur Zurückhaltung an.

Roche wird von Novartis rechts überholt

Ein weiterer Schritt zu einer höheren Marge macht Novartis mit der Abspaltung der Generikasparte Sandoz. Damit soll Novartis zu einer «Pure-Play»-Pharmafirma werden, wie Konzernchef Vas Narasimhan betont. Es ist bemerkenswert: Vom einstigen Gemischtwarenladen bleibt nur noch das Geschäft mit neuen, meist teuren Medikamenten übrig. Novartis hat damit Roche rechts überholt, verfügt letztere Firma doch über eine Diagnostik-Sparte und ist daher etwas breiter aufgestellt.

Beide Konzerne haben im laufenden Jahr grosse Herausforderungen vor sich, um die sie nicht zu beneiden sind. Roche und ihr künftiger Chef Thomas Schinecker müssen Mindereinnahmen von 5 Milliarden Franken aus dem Covid-Geschäft ersetzen. Derweil muss Vas Narasimhan beweisen, dass die Strategie aufgeht, nur noch auf das Pharmageschäft zu setzen.

Obwohl sich die Öffentlichkeit an die kaum zu erklärbaren Managementlöhne in Millionenhöhe gewöhnt hat, ist der Unterschied zwischen den beiden Konzernen kaum nachzuvollziehen. Während Narasimhan für das vergangene Jahr 8,5 Millionen Franken erhielt, sind es bei Schwan 15,1 Millionen Franken. Im Geschäftsbericht von Roche findet sich diese Zahl jedoch nicht. Wie üblich weist Roche die Gehälter der Chefetage inklusive Aktien lediglich nach Steuerwerten aus.

Mit dem Stabwechsel von Schwan zu Schinecker ist es an der Zeit, diese Unsitte zu beenden. Gleichzeitig wäre es für Roche die Gelegenheit, mit Blick auf die Höhe der Vergütung über die Bücher zu gehen.