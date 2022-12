Analyse zum Basler Jahr 2022 Ein Schwingfest, eine Wahl, eine kleine Debatte: Viele Stürmchen in der grossen Zeitenwende Was ist eigentlich in der Region geschehen im zu Ende gehenden Jahr? Eines ist sicher: Wir können von Glück sagen, dass 2022 keine grossen Spuren hinterlassen hat. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Ukraine, ESAF, Basler Kultur: Was die Region 2022 bewegte. Collage: bz

Ein Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr muss aus Basler Sicht zwingend die Zahl 130 erhalten. So viele Staatsstellen nämlich schafft der Kanton Basel-Stadt für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen. 60 davon entfallen auf das Erziehungsdepartement, 70 auf die Sozialhilfe. 130 Stellen. Mit einem solchen Etat gehört ein KMU in unserer Region bereits zu den wichtigeren Firmen.

Für Aufsehen gesorgt hat das nicht. Die sozialdemokratische Finanzdirektorin Tanja Soland hatte diese Massnahme im September bei der Präsentation des Budgets für das kommende Jahr erwähnt – und man hat sie einfach zur Kenntnis genommen. Wir sind finanziell potent und im Grundsatz willens, den zahlreichen Geflüchteten zu helfen, so gut wir können.

Und da die Ukraine in Europa liegt und der Kanonendonner nur wenige tausend Kilometer von uns entfernt verhallt, hat selbst die in solchen Fragen üblicherweise sowohl staats- wie auch fremdenfeindliche Rechte nichts gegen diese Aufstockung des baselstädtischen Beamtenapparats.

Hilfreiche Distanz

Wir haben hierzulande alles fast abwenden oder absorbieren können, was die aktuelle, kriegsbedingte Krise andernorts mit sich bringt. Inflation, Stromknappheit, Flüchtlingsströme. Unser System erweist sich einmal mehr als äusserst stabil. Die grosse mentale Distanz der Region Basel zu Bundesbern war für einmal auch hilfreich: Die Politik der Landesregierung in diesem Grundsatzkrieg zwischen Diktaturen und Demokratien, der eine äusserst zweifelhafte Interpretation des Neutralitätsbegriffs zugrunde liegt, liess sich hinter den Hügeln des Jura irgendwie leichter ignorieren.

Damit wären wir genau beim Punkt, der für die grössten politischen Diskussionen in diesem Jahr in Basel sorgte: Die angebliche Sonderstellung unserer Region in Bern. Eva Herzogs Nichtwahl in den Bundesrat hat diese hinlänglich bekannte Debatte wieder hochkkochen lassen.

Nun, da sie wieder abgekühlt ist und wir wieder keine Vertretung in der Landesregierung haben werden, bleibt eigentlich nur Ermüdung - und vielleicht eine Erkenntnis, die uns die Zukunft leichter machen könnte: Bleiben wir künftig etwas cooler und erledigen weiter still und bescheiden unsere Pflicht als Teil der Eidgenossenschaft.

Hohle Folklore

Diese Pflicht haben wir im 2022 fast schon übererfüllt mit der Ausrichtung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln. Das ESAF, wie es sogar von Skeptikern dieses Megaevents mit einer gewissen Zärtlichkeit genannt wurde, scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Das drohende Millionendefizit wird vorerst noch grosszügig ausser Acht gelassen. Ich selbst kann nicht kompetent urteilen über Erfolg oder Misserfolg. Mein Blick ist getrübt durch die hohle Folklore, die rund um diesen Sport betrieben wird.

Das Bemerkenswerteste fand ich den Austragungsort: Auf einem Feld zwischen Pratteln und Frenkendorf gelegen, auf einer Wiese neben einem Containerterminal, durchschnitten von S-Bahn und Schnellzügen, in Sichtweite des berühmten und einst berüchtigten Längi-Quartiers. Das ist es doch, was dieses Land und auch unsere Region auszeichnet: Kleinräumigkeit, Durchlässigkeit, Schrankenlosigkeit im Sinn einer (meist friedlichen) Durchmischung von Kulturen.

Wo ist der Reflexionsraum?

Womit wir bei der Kultur wären. Wie wichtig sie ist, wurde uns so richtig erst in der Corona-Zeit bewusst, als sie weitestgehend gefehlt hat. Nun ist sie zum Glück wieder da, wie vorpandemisch mit voller Wucht und einer reichbefrachteten, manchmal gar überfrachteten Agenda in einer Stadt, die sich gern mit dem Label Kulturstadt ziert. Das Publikum ist nicht ganz wieder zurück, gewisse Veranstalter leiden, im übertragenen Sinn, unter Long-Covid.

Da kommt eine kleine Debatte zur Ablenkung gerade recht: Wo gibt es einen Reflexionsraum für die Kultur? Wo finden sich Rezensionen, Hintergründe, Veranstaltungshinweise, Porträts? Antwort: In den Medien natürlich. Aber in vielen Medien in immer geringerem Umfang. Das lässt sich empirisch nachweisen und ist eng an den Strukturwandel einer Branche gebunden, die Klickzahlen im Internet mehr und mehr als alleinige (oder zumindest entscheidende) Richtgrösse für journalistisches Tun betrachtet. Die Kultur generiert in dieser Hinsicht keine Spitzenwerte.

Nun mögen sich die geneigten Leserinnen und Leser dieser Zeitung zurecht fragen: Wo ist das Problem? Die bz hat das Kulturressort in den vergangenen Monaten sukzessive verstärkt und berichtet nun jeden Tag auf einer ganzen Seite über das lokale Kulturgeschehen. Eng verfolgt wird bei uns auch die Kulturpolitik in Stadt und Land.

Damit steht unser Produkt mittlerweile recht einsam in der Basler Medienlandschaft. So einsam, dass wir in der kleinen und bisweilen kleingeistigen Debatte, die sich in den vergangenen Wochen wegen eines Kurswechsels der «Basler Zeitung» entspannte, oft gar nicht erwähnt wurden. Journalistinnen und Journalisten, die in diesem Zusammenhang über das Phänomen des vermeintlich aussterbenden Basler Kulturjournalismus schrieben, wollten die bz-Kultur nicht zur Kenntnis nehmen.

Sei es, weil ansonsten die These, die sie verbreiteten, nicht mehr gültig gewesen wäre – sei es, weil sie sich in der Materie nicht auskennen oder ihnen ein Blick über den Tellerrand ihres eigenen Mediums fremd ist.

Der gewohnte Lauf

Nun ist dieses «Wahnsinns-Jahr», wie der «Blick» bilanzierend titelte, also vorbei und wir dürfen festhalten: So wahnsinnig war es bei uns nun auch nicht. Um uns herum toben Stürme historischen Ausmasses, doch in der Region Basel nahm vieles seinen gewohnten Lauf: Jubeln und Jammern auf höchstem Niveau. Wir können von Glück sagen, dass 2022 keine grossen Spuren hinterlassen hat.