Analyse zur Fangewalt Am Ende nur noch Geisterspiele Der Gewaltexzess nach dem FCB-Spiel vom Dienstag muss Folgen haben. In der Pflicht steht nicht die öffentliche Hand, sondern allein der Verein. Er ist für die Verbesserung der Situation verantwortlich und sollte künftig alle Kosten für Einsätze der Polizei tragen müssen. Patrick Marcolli

Hier noch erfreulich: die Choreografie der FCB-Fans vor dem Spiel gegen die Young Boys vom Dienstag. Foto: Keystone

An den 11. Dezember 2013 habe ich keine guten Erinnerungen. Der FC Basel verlor damals in der Champions League «auf Schalke» mit 0:2, auch wegen eines Abseitstors. Skandalträchtiger war jedoch, was sich nach und vor allem vor dem Spiel abspielte. Es gab vor dem Stadion einige Scharmützel zwischen Fangruppen. Viel schlimmer war es, als vor dem Einlass einige Basler Fanatiker von hinten eine Menschenmenge nach vorne in Richtung eines sehr engen Eingangs zu drücken begannen.

Ich war unter ihnen, neben mir begann eine Frau in Panik zu schreien, die Menschen wurden wie in einer Welle hin- und herbewegt, ein Weiterkommen war nicht mehr möglich, kräftig gebaute Ordner am Eingang fielen um wie Bahnschranken, es wurde enger und enger. Ich konnte mich schliesslich mit einem Sprung über das Drehkreuz am Eingang in Sicherheit bringen, dann tauchte die berittene Polizei auf und bereitete dem Spuk mit Knüppeln ein Ende.

Die Ruhe war offensichtlich trügerisch

Seither habe ich ein unentspanntes Verhältnis zu Stadionbesuchen. Die Vorkommnisse von dieser Woche im Stadion zu St. Jakob haben diese Erinnerungen zurückgebracht. Was am Dienstag geschah, das brutale Verdreschen von Ordnungskräften, ist ein Skandal. Der FC Basel hat – immer noch – ein grosses Fanproblem. Längere Zeit schien es, als ob Ruhe eingekehrt wäre. Doch diese Ruhe war offensichtlich trügerisch.

Vor einigen Wochen berichtete mein Sport-Redaktionskollege in einem viel beachteten Artikel von einem scheinbar harmlosen Vorfall: Fans schwangen sich damals ungehindert hinauf zum DJ, der das Stadion beschallt hatte, und zogen ihm die Stecker. Rückblickend scheint das wie ein Fanal für die Gewaltexzesse von dieser Woche.

Man muss konstatieren: Das Stadion wird im schlimmsten Fall zu einer gesetzesfreien Zone. Ordner und Polizei scheinen der Sache nicht Herr werden zu können. Und was macht der Club? Er schiebt die ursächliche Schuld auf einen Ordner, der gegenüber einer Besucherin übertrieben agiert habe.

Mag sein, dass sein Verhalten jegliche Massstäbe der Vernunft hat vermissen lassen. Das gälte es zu sanktionieren. Aber letztlich steht der FC Basel in der Verantwortung. Jeder andere Veranstalter, sei es in Sport oder Kultur oder Politik, wird für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher eines Anlasses sowie die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner in die Pflicht genommen. Völlig zu Recht. Und zwar auf eigene Kosten.

Die Kosten darf nicht der Staat tragen

Ich bin sehr gerne bereit, Steuern für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu bezahlen. Wenn Demonstrationen in der Stadt ausarten – notabene sind dort die Chaoten wie auch bei Spielen des FCB immer eine kleine Minderheit -, so ist das Geld, das die Stadt zur Bekämpfung der Gewalttätigkeiten aufwerfen muss, in ein Grundrecht investiert: nämlich jenes der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit.

Selbstverständlich ärgere ich mich darüber, wenn dabei Gebäude beschmiert oder Mobiliar zertrümmert wird, und ich bin entsetzt, wenn Menschen zu Schaden kommen. Aber, wie gesagt, über allem steht das Demonstrationsrecht. Noch mehr ärgere ich mich hingegen darüber, wenn ich für Polizeieinsätze bei FCB-Spielen bezahlen muss. Diese Kosten sollten voll auf den Verein abgewälzt werden.

In den 1990er-Jahren, als eine kleine Gruppe von Ultras die Fanszene beherrschte, galt die Ursachenforschung hauptsächlich den sozialen Missständen. Dok-Filme wie «Einmal Schläger, immer Schläger» gingen den oft vertrackten Lebenswelten der gewalttätigen Fans auf den Grund. Auch heute wäre eine Betrachtung dieser Hintergründe sicherlich wieder einmal angesagt, zum Beispiel mit verstärkter Fanarbeit. Aber eben: Auf der Wirkungsebene steht die Verantwortung des Clubs zuvorderst.

Dass der FCB nun im nächsten Spiel die Fankurve und den Gästeblock leer lässt, ist ein starkes und richtiges Zeichen – auch wenn ich nicht sicher bin, wie «freiwillig» dieser Entscheid erfolgt ist. Die Verantwortlichen scheinen erkannt zu haben, was es sonst geschlagen hätte: Bei anhaltender Gewalt wären als einziger Ausweg Geisterspiele geblieben. Was für das Versammlungs- und Demonstrationsrecht gilt, gilt im negativen Umkehrschluss für Veranstaltungen im Sport: Es gibt kein Grundrecht auf Fussball.