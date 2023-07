Anordnung aus Paris Wegen Unruhen: 3er-Tram fährt abends nicht mehr nach Frankreich Das Tram Nummer 3 nach Saint-Louis verkehrt über das Wochenende in den Abend- und Nachtstunden nicht mehr. Laut den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) erfolgte die Anweisung direkt vom Innenministerium in Paris, das Vandalenakte fürchtet.

Hier ist zumindest am Abend vorerst Schluss: Tram 3 beim Grenzübergang Burgfelderhof. Bild: Roland Schmid / Archiv

Frankreich wird von gewalttätigen Ausschreitungen heimgesucht. In zahlreichen Städten brannten Autos, aber auch Schulen und Rathäuser sowie Trams und Busse. Die Unruhen haben auch Auswirkungen auf den Tramverkehr von und nach Basel: Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) schränken den Betrieb auf der grenzüberschreitenden Linie 3 ein. Abends fahren vorerst keine Trams mehr nach Saint-Louis.

Wie die BVB-Medienstelle auf Anfrage der bz mitteilt, geht die Betriebseinstellung auf einen Entscheid des Innenministeriums in Paris zurück und betrifft offenbar zahlreiche urbane Gebiete im ganzen Nachbarland. Eigentümerin des von der BVB bedienten Abschnitts auf französischem Boden ist Saint-Louis Agglomeration. Von dieser Behörde ist laut Medienstelle verfügt worden, dass ab 20 Uhr bis Betriebsschluss keine Strassenbahnen mehr fahren dürfen.

Die Trams wenden folglich bei der Landesgrenze bei der Haltestelle Burgfelderhof. Ersatzbusse verkehren gemäss BVB keine. Auch der Anbieter Distribus lässt abendliche Kurse im Südelsass ausfallen.

Schon seit Freitagabend fallen Kurse aus

Die Massnahme beim 3er-Tram gilt seit Freitagabend. Man warte, heisst es seitens BVB, weitere Entscheide aus Frankreich ab, wie es kommende Woche mit der grenzüberschreitenden Verkehr weitergeht. Bislang habe man keine Kenntnis von Vorfällen auf dem elsässischen Streckenabschnitt.

Die Unruhen in Frankreich ausgelöst hat der Tod eines 17-Jährigen im Pariser Vorort Nanterre durch eine Polizeiwaffe. Der junge Mann war in einem Auto von Polizisten gestoppt worden. Als er entgegen der Anweisungen losfuhr, schoss ein Polizist auf ihn und traf in tödlich. Seitens Polizei hiess es ursprünglich, der Jugendliche sei auf die Beamten zugefahren. Später tauchte jedoch ein Video auf, das zeigt, dass dem nicht so war.