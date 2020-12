Ansturm auf Corona-Schnelltests in Basel vor Weihnachten

Bei anderen Institutionen, die sich auf der Liste des Kantons Basel-Stadt befinden, sind die Termine bis Ende Jahr bereits ganz ausgebucht. So können in den drei Medical Centers in Basel von Prevomed keine Corona-Test-Termine mehr gebucht werden.

«Seit letzter Woche ist die Anfrage für Covid-Testungen stark gestiegen», sagt Dünya Yildiz vom Labor Rothen in Basel. Viele der Getesteten gaben an, dass sie die Familie über Weihnachten besuchen wollen. Allein am vergangenen Freitag führte das Labor Rothen über 500 Corona-Schnelltests durch, das sind fast drei Mal so viele wie vier Wochen zuvor. Auch die Wartezeit hat sich aktuell verlängert. So müssen Testwillige bis zu drei Stunden warten, während es zuvor nur knapp 30 Minuten waren.

Weihnachten gestaltet sich in diesem Jahr bei den meisten Familien anders als sonst – wenn überhaupt gefeiert wird. Wer aber nicht auf die Gesellschaft der Verwandten verzichten möchte, hat die Möglichkeit, sich einem Corona-Schnelltest zu unterziehen, um keine Risiken einzugehen. Und diese Option ist in Basel sehr gefragt.

Auch in der Medgate Mini Clinic am Barfüsserplatz sind bis zum Jahresende keine Zeitfenster mehr frei. «Diese sehr grosse Nachfrage nach Corona-Tests hat unsere Erwartungen weit überstiegen», sagt David Simon von Medgate. An einem Tag werden in der Mini Clinic in Basel, die sich in der TopPharm Apotheke health&go befindet, bis zu 60 Corona-Tests durchgeführt.

Auch in den Apotheken sind die Schnelltests gefragt

Neben Walk-in-Kliniken und Arztpraxen werden auch in sechs Apotheken im Kanton Basel-Stadt Corona-Schnelltests angeboten. In den nächsten Tagen wird dies auch in der Amavita Apotheke Central Basel möglich sein, jedoch erst nach den Feiertagen, heisst es auf Anfrage.