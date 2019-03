Im Rahmen der laufenden Sanierung des Kasernen-Neubaus sucht der Kanton Basel-Stadt «innovative Gastronomen» für das geplante Restaurant, das Café mit Aussenbetrieb sowie die Bar im Kasernen-Hauptbau.

Dieser Schuss könnte jedoch nach hinten losgehen, befürchtet Sebastian Kölliker, SP-Grossrat und Mitglied des Komitees «Kulturstadt Jetzt»: «Ich sehe darin einen Widerspruch zu dem, was erwirtschaftet werden muss.» Unter anderem meint er damit die drei Millionen Franken Umsatzpotenzial, die für das Restaurant im südlichen Anbau des Neubaus berechnet wurden. Geht man von den angegebenen 360 Öffnungstagen des Lokals aus, wäre das ein Tagesumsatz von über 8000 Franken, der erreicht werden müsste.

«Sieht man sich diese Zahlen an, dann muss es eigentlich ein ‹Grosser› machen.» Das passe für ihn nicht zum angestrebten Konzept. Generell frage er sich, wie die Verantwortlichen gedenken, den Hauptbau wirklich innovativ zu gestalten. «Ich hoffe, dass sie wissen, was sie tun», so Kölliker.