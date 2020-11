Antilopen, Arabien und Auf der Alp: 21 seltsamte Basler Strassennamen

Basel-Stadt will es wissen. Der Kanton lässt seit drei Jahren die Schilder von allen 1024 Strassen auswechseln. Neu gibt es jeweils eine kurze Erläuterung zu den Namen.

Einige haben es bitter nötig. Oder haben Sie etwa gewusst, dass in der Malzgasse weder Malz, noch Hopfen verloren ist? Dass in der Dachsfelderstrasse kaum je Dachse gesehen wurden? Oder dass die Zwingerstrasse nichts mit einer Burg zu tun hat? Eben!

Antilopenweg, Flamingosteg, Pelikanweg: Die exotischen Tiere, die sich in Basler Stadtplänen tummeln, haben eines gemeinsam: Sie verweisen alle auf den 1874 gegründeten Zolli, wo man die genannten Viecher anschauen kann. Eine Zoostrasse gibt’s in Basel aber keine, dafür den Tiergartenrain. Auch wenn der Zolli streng genommen mehr als «nur» ein Tiergarten ist. Aber lassen wir das. Arabienstrasse: «In Arabien» wahr wohl ein ehemaliger Flurname. Der Boden war offenbar so schlecht, dass dort kaum etwas wuchs. Wüste halt. Flurnamen sind häufig äusserst fantasievoll. Einigermassen berühmt ist einer in Magglingen: «Ende der Welt». Auf der Alp: Wieder ein Flurname, der das Stück Land gut beschreibt: Es liegt hoch, sehr hoch, zumindest für Basler Verhältnisse – auf dem Bruderholz. Batterieweglein: Wer einen Recyclingpark oder eine Fabrik erwartet, liegt falsch. Vielmehr befand sich hier eine 1815 angelegte Geschützstellung. Bauhinweglein: Das ist kein Imperativ («Bau hin!»), auch wohnte hier kein Baulöwe, nein, es geht um eine ursprünglich hugenottische Familie namens Bauhin, die unter anderem bekannte Mediziner und Botaniker hervorbrachte. Buremichelskopf-Promenade: Der Besitzer des Landes auf der runden Anhöhe (darum «Kopf») auf dem Bruderholz hiess tatsächlich Buremichel. So entstand der Flurname. Brennerstrasse: Es geht nicht um den berühmten Alpenpass und auch nicht um Schnaps. Die Ehre gebührt Ernst Brenner (1856–1911), Regierungsrat, Nationalrat und vor allem: erster baselstädtischer Bundesrat. Dachsfelderstrasse: Gemeint ist Tavannes im Berner Jura, deutscher Ortsname: Dachsfelden. Das wissen nicht mal Berner. Dorfstrasse: Die Strasse hiess schon vor 1908 so, also bevor Kleinhüningen eingemeindet und – eben – noch ein Dorf war. Erikastrasse: Eine Sackgasse im Kleinbasel bei der Dreirosenbrücke. Wohnte da eine hübsche Erika, die ein Stadtplaner verewigte? Nein. Erika ist eine einheimische Wild- und Zierpflanze. Feierabendstrasse: Hat nichts mit Feierabend zu tun. Feyerabend hiess der Besitzer der Flur, welche die Strasse erschloss. Ob der Herr Feyerabend kein sonderlich fleissiger Zeitgenosse war, ist nicht bekannt. Galgenhügel-Promenade: In der Nähe stand wirklich ein Galgen. Die Hinrichtungsstädte wurde 1823 abgebrochen – der Name überlebte. Hexenweglein: Volkstümlicher Strassenname, verweist wohl auf einen Trampelpfad, auf dem allerlei obskure Gestalten unterwegs waren. Hexenweglein gibt es an vielen Orten. Hochstrasse: Die heisst hoch, weil sie wirklich hoch liegt. Sie war sogar die höchste Strasse Basels, zumindest 1871, als sie ihren Namen erhielt. Einige Jahre danach wurde das Gundeldingerquartier angelegt. Hölleweglein: In der Hölle nannte man die Flur, weil es dort eine Bodensenke gab. Es muss die Hölle gewesen sein, mit der Kutsche dort durchzufahren. Im Heimatland: So hiess ein Landgut im Gebiet des heutigen Hirzbrunnen-Quartiers. Heute trägt auch eine Busstation den heimeligen Namen. Lachenstrasse: Dieser Flurname ist nicht zum Lachen. Mit «In den Lachen» sind Wasserpfützen gemeint. Luftgässlein: «Zum Luft» ist ein 1537 erstmals erwähnter Hausname. Malzgasse: Hier waren keine Bierbrauer ansässig. Als Malenzei bezeichnete man im Mittelalter ein lokales Spital. Nasenweg: Strassen und Wege werden eher selten nach Körperteilen benannt. Hier ist es nicht anders. Es geht um einen Fisch: Die Nase ist eine Karpfenart. Die Karpfen sind in den Strassennamen auch verewigt: Mit dem Karpfenweg. Zwingerstrasse: Eine ehemalige Befestigungsanlage? Oder eine Hundezucht? Nein. Theodor Zwinger (1533-1588) war Arzt und Universalgelehrter.

Speziell an Basel: Die Stadt hat etliche Strassen nach anderen europäischen Städten benannt (Mailand, Hamburg, Helsinki, Freiburg und so weiter) – im Gegensatz etwa zu Zürich, dass lediglich eine Strassburgstrasse kennt. Basel hat aber keine einzige Strasse, keinen Weg, keinen Platz, keinen Rain und keine Anlage mit Basel respektive Basler im Namen. Dazu muss man sich schon nach Riehen begeben. Oder in die Agglomeration. Oder nach Zürich.

Übrigens: Basel hat in den letzten drei Jahren, seit dem Beginn der Umrüstung der Schilder, acht neue Namen erhalten. Weil jedoch parallel dazu neun abgeschafft worden sind, resultiert in der Summe -1.

Hier die acht neuen Namen:

2017: Fasnachtsgasse

2018: Konzertgasse

2018: Attila-Passage (neuer öffentlicher Durchgang zwischen der Kleinhüningeranlage und der Dorfstrasse)

2018: Im Westfeld (künftige Erschliessung der Neubauten im Bereich der ehemaligen Gebäude des Felix Platter-Spitals)

2019: Beckenweg (Erschliessungsweg im Süden des Lysbüchel-Areals)

2020: Anne Frank-Platz (eine offizielle Einweihung ist zurzeit leider auf unbestimmte Zeit verschoben)

2020: Lehenmattweg (Umbenennung des Teilstücks der Lehenmattstrasse entlang der Breitematte)

2020: Friedrich Miescher-Weg (Umbenennung des Teilstücks der Friedrich Miescher-Strasse im Süd-Westen)

Und die neun gestrichenen Bezeichnungen (es handelt sich fast ausschliesslich um Autobahn-Abschnitte oder -Bauwerke, die keine eigene Bezeichnung brauchen):